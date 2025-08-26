La Primera FEB volverá a ser una competición con mucha igualdad y con proyectos potentes que buscarán ascender a la élite del baloncesto nacional para pelear contra los mejores equipos del país. Monbus Obradoiro, que es uno de los clubes descendidos hace un par de años, ha formado una plantilla para quedar entre los primeros con el fin de lograr el ascenso a final de temporada.

Monbus Obradoiro consigue el fichaje de Denzel Andersson

El Monbus Obradoiro ha cerrado la planificación de su plantilla para la temporada 2025-26 con la incorporación del ala-pívot Denzel Andersson. El internacional sueco de 28 años llega tras completar una sólida campaña en el Dziki Warszawa de la liga polaca, donde promedió 7,5 puntos, 4,9 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

Denzel Andersson pecha o cadro do Monbus Obradoiro



Con su fichaje, el club compostelano refuerza el juego interior con un perfil contrastado en Europa y con experiencia en la ACB. Entre 2022 y 2024 militó en el Bilbao Basket, etapa que le permitió adaptarse al ritmo de la competición española; y donde tuvo promedios de 5 puntos, 3 rebotes y casi una asistencia por partido en la Liga Endesa.

Denzel Andersson: el Eurobasket 2025 con Suecia antes de Monbus Obradoiro

Actualmente, Denzel Andersson permanece concentrado con la selección sueca, con la que disputará el EuroBasket 2025 tras ser incluido en la lista definitiva de doce jugadores. El ala-pívot participó en los tres amistosos de preparación, destacando ante Estonia con 6 puntos y 3 rebotes en 23 minutos. Su incorporación a los entrenamientos del Monbus Obradoiro se producirá una vez finalice la participación de Suecia en el torneo continental.

El técnico del Obradoiro, Diego Epifanio, valoró su fichaje destacando que “su experiencia internacional y su papel con Suecia en el EuroBasket le dan un plus competitivo”. Además, señaló que “es un jugador que sabe leer muy bien el juego sin balón y que nos puede dar energía, rebote y consistencia defensiva”. Con su llegada, el club compostelano completa un juego interior que combina juventud, experiencia y polivalencia de cara a la nueva temporada.

Plantilla Monbus Obradoiro 2025-26

Entrenador: Diego Epifanio

Bases: Leo Westermann, Alonso Grela

Escoltas: Olle Lundqvist, Alex Barcello, Sergi Quintela

Aleros: Diogo Brito, Yunio Barrueta

Ala-pívots: Denzel Andersson, Alejandro Galán

Pívots: Felipe dos Anjos, Gorán Huskic, Aitor Etxeguren