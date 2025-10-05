La Primera FEB ha cogido carrerilla desde el pistoletazo de salida con la primera jornada y ya no parará hasta decidir quiénes serán los próximos equipos que ascienden a la ACB. Sin embargo, el mercado de fichajes sigue siendo utilizado por algunos clubes que buscan solucionar sus problemas como las lesiones, una de las grandes preocupaciones para los entrenadores.

La baja de Xavi Beraza plantea un escenario de fichaje en Palma Mallorca

Grave contratiempo para el Palma Mallorca, que perderá durante gran parte de la temporada a su capitán Xabi Beraza tras confirmarse que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, un esguince severo del ligamento lateral y un edema óseo en la rodilla derecha. El ala-pívot se lesionó en el amistoso ante el Hestia Menorca, correspondiente al Trofeo AON Illes Balears, y ya no viajó con el equipo en el estreno liguero en Cartagena.

El jugador, pieza clave en el ascenso del conjunto balear y uno de los referentes en el vestuario, había llegado la pasada campaña procedente del Cartagena y disputó 36 encuentros con una notable regularidad. La entidad mallorquina estudia ahora posibles opciones para reforzar su plantilla con algún fichaje que pueda rendir de inmediato en el equipo.

Pablo Hernandez, nuevo fichaje de Alega Cantabria

El Grupo Alega Cantabria ha incorporado al gallego Pablo Hernández Montenegro para reforzar su plantilla durante los próximos dos meses, tras las recientes bajas por lesión. Con 2,01 metros de altura y capacidad para jugar tanto de ala-pívot como de alero, Hernández aportará versatilidad y experiencia a un equipo que busca mantener su equilibrio competitivo en este tramo de la temporada.

Formado en la Universidad Baptista de Missouri, el jugador cuenta con una sólida trayectoria en la Primera FEB tras su paso por Castellón, Leyma Coruña y Palencia. Su llegada a Torrelavega se produce tras la lesión de Diego Alderete, una baja sensible para el conjunto cántabro. El club confía en que su adaptación sea rápida y pueda contribuir de inmediato bajo las órdenes de Lolo Encinas.

HLA Alicante confirma que Brad Davison no seguirá

Brad Davison no seguirá en el HLA Alicante tras comunicar al club su decisión de rescindir el contrato para iniciar una etapa como entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin, una baja que el equipo busca cubrir con un jugador de experiencia que sustituya al estadounidense.