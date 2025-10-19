La Primera FEB lleva semanas que no cesa ni un minuto y la jornada 4 de la competición ya se está celebrando, con multitud de equipos luchando por sus objetivos y proyectos que quieren estar en la ACB de cara al curso que viene. Sin embargo, el trabajo de oficinas tampoco se ha detenido y las direcciones deportivas centran sus esfuerzos en cubrir bajas por lesión y mejorar las plantillas para ser más ambiciosos esta temporada.

Marques Townes, nuevo fichaje de Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo ha reforzado su plantilla con la incorporación de Marques Townes, que llega para aportar una pieza más en la creación de juego exterior. Formado en Loyola Chicago, el escolta estadounidense destacó en la NCAA por su capacidad anotadora y de conceder asistencias, promediando un total de 15,3 puntos, 5 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

Townes hizo su debut profesional en 2019 con UCAM Murcia en ACB, y desde entonces ha acumulado experiencia en múltiples ligas europeas, incluyendo España, Estonia, Francia, Hungría, Alemania, República Checa y Grecia. El club, que espera que el americano pueda ser importante en la rotación, sigue haciendo ajustes en la plantilla tras la salida de London Johnson.

El Mallorca Palma incorpora a Loïc Menuge para el juego interior

El Mallorca Bàsquet Palma ha hecho oficial la incorporación de Löic Menuge, que llega para cubrir la baja de Xabi Beraza tras la lesión del capitán. El ala-pívot francés se incorpora al equipo de Pablo Cano aportando experiencia en la Primera FEB, ya que conoce la competición española, tras su paso por el Alimerka Oviedo y haber realizado la pretemporada con el HLA Alicante.

En la temporada 2023-24, Menuge destacó en el Basket Club d’Orchies de la NM1 francesa promediando 14,6 puntos y 4,9 rebotes por partido. Con el Alimerka Oviedo disputó 28 encuentros, aportando 7,4 puntos, 2,5 rebotes y 0,4 asistencias en una media de 14,39 minutos por partido, ofreciendo así minutos de calidad que incluso ayudaron al equipo a rozar la fase de playoff.

Tucker Richardson refuerza al HLA Alicante

El HLA Alicante ha reforzado su plantilla con la incorporación de Tucker Richardson, un exterior estadounidense capaz de jugar como escolta o alero. Procedente del Brussels Basketball de la BNXT League, Richardson ha sido distinguido como Jugador del Año y Jugador Defensivo del Año de la Patriot League, y llega al equipo alicantino para sumar creación de juego, intensidad defensiva y liderazgo en el perímetro.