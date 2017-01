Bye Joey Dorsey, Faverani ya en el equipo y... ¿Lo mejor está por llegar?

La llegada del pívot con ficha de jugador de formación permite a azulgranas fichar a cualquier jugador, independientemente de su nacionalidad.

Según ha comunicado el FC Barcelona Lassa, el club azulgrana ha tomado la decisión de despedir a Joey Dorsey, después de sus manifestaciones en las redes sociales poniendo en duda la labor de los Servicios Médicos del Club. El club ha aseverado que se trata de un despido disciplinario. Sin embargo, lo cierto es que el pívot seguía sin superar su problemas físicos y su rendimiento seguía siendo deficiente. Dorsey había disputado este curso un total de 35 partidos con la camiseta del Barça Lassa entre la Supercopa Endesa (2), la Euroliga (17) y la Liga Endesa (16), en esta última competición promedió unos pobres 3.7 puntos y 4.4 rebotes en 16 minutos de juego.

Antes, la llegada de Vitor Faverani se había hecho casi inminente. 72 horas corrieron para cerrar el fichaje, con lo que el UCAM Murcia no sólo no ha podido sobreponerse a su pérdida sino que, además, pierde una ficha de jugador de formación. La compensación económica, les permitirá buscar en el mercado a un efectivo pero sólo de la misma condición (ficha de nacional) o un cotonou.

Faverani no será el jugador de perfil defensivo-explosivo que dé descanso a Ante Tomic pero sí es un 'center' con mucho talento que posee muchas otras cualidades que Dorsey no tenía: pase, generarse sus propias opciones en ataque, un buen rango de tiro y un uno contra uno tremendo. Aunque el pívot aún no había acabado de encontrar una gran regularidad en Murcia. Veamos si tiene su oportunidad mañana ante el Efes en la siempre exigente Euroliga.

Por su lado, la llegada del 'español' Faverani dota a los azulgranas de una nueva ventaja, tienen una ficha para gastar en el jugador que quieran, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué jugadorazo podrían tener Rodrigo de la Fuente y Giorgios Bartzokas en mente?