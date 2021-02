Sé perfectamente que las urgencias resultadistas de Unicaja Málaga no son las de un club como el Joventut de Badalona. Sé que al equipo andaluz se le ha visto sin alma y colapsado en los finales de partido. Que lo tienen complicado para pasar en la Eurocup. Sé que la confección de la plantilla no tuvo el equilibrio necesario. Muchísima pólvora en el perímetro y muy poca en la pintura con dos grandes poco experimentados y aún por desarrollar como Volodymiyr Gerun o Rubén Guerrero. Sin embargo, en este curso tan difícil para ellos, también se está curtiendo una buena base de canteranos como no había visto desde los júniors de Oro Cabezas, Berni y Gabriel. Este último, actual entrenador ayudante en el equipo. En los 90 estaban los Gaby Ruiz, Curro Ávalos, Dani Romero, Chús Lázaro... Arropándolos llegaron grandes éxitos. Para conseguirlos, se necesitó un vestuario con gente que realmente conocía y sentía el club. Así se lo transmitía aquella tripleta a los que llegaban. Y ese, es otro gran valor que atesoran los Alberto Díaz, Francis Alonso y Guerrero si... se les da el tiempo y el cariño necesario.

Todo el mundo tiene, ahora mismo, el foco en cómo y cuánto está brillando Xabi López-Arostegui en Badalona, pero no fueron (y son) pocas las oportunidades que le ha concedido Carles Duran para que se equivoque, aprenda y remonte su confianza. Alberto Díaz ha frenado su progresión ante la elevadísima competencia que tiene en su puesto. Sin embargo, el base siempre demostró que lucha por superarse y sigue aportano muchas cosas en la cancha. Alonso y Guerrero llevan sólo un par de años como profesionales. La presión y las expectativas se centran más en el hercúleo pívot después de que tuviera un rendimiento destacado en varios partidos del curso pasado.

Justo antes de que Francis se marchara a los Estados Unidos, tuve la ocasión de charlar con él después de un entrenamiento. Si no recuerdo mal, cerca de una hora. Sin prisas, escuchaba, intercambiaba impresiones. Positivo, maduro, agradable y decidido. Así me pareció y así me dicen que es. Es un jugador que, con el balón, se desliza en el campo. Que aúna muñeca y piernas. Su suspensión en el aire le puede valer, casi de forma acrobática, para cuadrarse en posiciones complejas y sacar un buen tiro. Y, los más importante; es un tío con clutch time, formación y conocimiento del juego. Si se genera un ambiente favorable para su desarrollo, no me cabe duda de que será uno de los grandes jugadores de la liga. Por su parte, Rubén es una bestia de 212 centímetros que ha trabajado su físico noche y día. Ayer hizo un mate, a pase de Bouteille, con una potencia y altura que a pocos jugadores españoles de su estatura le he visto hacer. Lástima que no esté publicado en las redes o, al menos, yo no fui capaz de encontrarlo. Se deja el alma en el campo. Con esas premisas ya tienes una excelente base para ser buen profesional en esto. Démosle también aire para que añada con solidez un par o tres de armas en ataque. También para que sus piernas puedan hacer movimientos laterales más rápidos para no cometer tantas faltas en los cambios defensivos o cerrar más a pares más móviles.

Por último, esa carencia interior ha permitido que un verdadero fenómeno como Yannick Nzosa haya conseguido minutos en pista de oro. Un chaval de tan sólo 17 años y 2.08 al que, sinceramente, no le veo techo. ¿Vale sacrificar una temporada para que lleguen varias con éxito? Pregúntenle a un tipo llamado Zeljko Obradovic. Con un entorno asfixiante y cortoplacista, algo más importante que los resultados podría irse al traste en Málaga.

Mucho trabajo por delante el que le queda esta temporada a un buen técnico como Fotis Katsikaris, quién ya tiene muy claro que, como ayer en la mayor parte del partido ante el Valencia Basket, sabe que la clave está en hacer que su equipo lleve al rival al fango.