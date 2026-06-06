Mientras el Real Madrid Baloncesto afronta unos playoffs ACB, está teniendo que lidiar con el mercado de fichajes. En este caso, su prolífica cantera ha sido foco de las miradas de una de las universidades más potentes de la NCAA. No es de extrañar que la generación 2008 de Egor Amosov o Gunars Grinvalds esté en el disparadero.

El Real Madrid Baloncesto dice adiós a uno de los favoritos de Scariolo

Sergio Scariolo ha hecho debutar a varias joyas de la cantera del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, una de las primeras en debutar y de las que más regularidad ha tenido con la primera plantilla ha sido Gunars Grinvalds. Este curso, el canterano ha participado en dos encuentros. Si bien la muestra no parece grande, el extenso roster del técnico italiano tampoco ha permitido muchas más incursiones del filial.

💣⚪️ Gunars Grinvalds (Real Madrid, 2008) jugará la próxima temporada en UCLA.



Informa @DraftExpress que el canterano blanco será parte de unos Bruins expertos en acaparar talento internacional. Se une a Joe Philon como gran nombre de los recruits para la 26/27.



Llegó a… pic.twitter.com/sA97S6AtjS — Javier Molero (@JavierMoleroo) June 5, 2026

Una de las noticias del día en la factoría de talento blanca la ha dado el periodista especializado Javier Molero. Acorde a sus informaciones, Gunars Grinvalds pondrá rumbo a una de las universidades con más caché en el mundo del baloncesto NCAA, nada más y nada menos que UCLA.

Gunars Grinvalds, uno más ¿La Liga u22 ayuda a retener talento?

Gunars Grinvalds es otro ejemplo de fuga de talento en el Real Madrid Baloncesto, pero el Barça Basket también sabe lo que es perder a Boumtje Boumtje o a Sayon Keita, por ejemplo. La nueva competición que llegaba para servir de imán de talento para jóvenes por encima de categoría junior, pero no parece estar acabando de cumplir dicha función. El torneo, de hecho, está copado por 2008s y 2009s.

Sick no-look, behind-the-head touch pass from Egor Amosov for an open 3 at adidas EuroCamp in Treviso. pic.twitter.com/hpHSuTzCqT — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 5, 2026

Las estrellas de la Liga U22, en muchos casos, son juniors. Los 2008 y 2009 como Egor Amosov o Gunars Grinvalds en el Real Madrid Baloncesto o Nikola Kusturica o Boumtje Boumtje en el Barça Basket dominan la competición, pero al terminar su último año junior están poniendo en muchos casos rumbo a la NCAA. Este nuevo torneo está sirviendo para que doblen cuando aún no tienen la edad, pero no está acabando de contener la fuga de talento una vez sobrepasadas las etapas de basket formación.