Varias son las perlas afincadas en la cantera del Real Madrid Baloncesto llamadas a marcar una época. Los blancos tienen uno de los baloncestos formativos más prolíficos y jugadores como Fabian Kayser, Gunars Grinvalds o Egor Amosov hacen las delicias en las inferiores del club madridista. En este caso, uno de los favoritos de Sergio Scariolo vuelve a brillar.

Lidera al Real Madrid Baloncesto en la Liga U22 y sigue llamando a la puerta

La Liga U22 sigue avanzando y dejando sorpresas. Si bien muchos presagiaban que sería un torneo plácido para Real Madrid Baloncesto y Barça Basket, los culés cayeron ante La Laguna Tenerife. Eso sí, los blancos volvieron a imponerse con puño de hierro. Los mejores del encuentro fueron Izan Almansa con 16 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias y Gunars Grinvalds con 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para 27 de valoración y con unos porcentajes de acierto excelsos.

La actuación de Gunars Grinvalds en 21 minutos de juego es otra prueba de que el joven es uno de los jugadores más prometedores del baloncesto formativo del Real Madrid Baloncesto. El jugador es nacido en el 2008, es decir, aún no es U22, sino que está en edad junior. Su talento parece desbordar allí donde se presenta. Tanto es así, que a pesar de haber numerosos jugadores con talento en las inferiores blancas, el alero procedente de Letonia ya cuenta para Sergio Scariolo.

Gunars Grinvalds, un talento especial para Sergio Scariolo

Varios nombres han sonado para ayudar al primer equipo del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, uno de los pocos que lo han hecho dentro de la cantera del Real Madrid Baloncesto ha sido Gunars Grinvalds. El letón disputó minutos tanto en Euroliga, como en ACB. El diamante en bruto, además, ocupa la demarcación de alero, una posición en la que hay un claro overbooking en la primera plantilla. Esto, claramente, le convierte en una apuesta especial de Sergio Scariolo.