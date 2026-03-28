El mercado de fichajes Euroliga sigue más vivo que nunca. Tras el cierre de inscripciones en Euroleague, los rumores de traspaso no se detienen. Una vez cerrado el plazo para el refuerzo inmediato, se comienza a pensar en verano. Los jugadores que acaban contrato ya están, en muchos casos, en conversaciones para cambiar de domicilio. Uno de los movimientos más sonados involucra al Fenerbahce de Saras Jasikevicius.

El movimiento que trastoca los planes de un Fenerbahce campeón

Fenerbahce está siendo el mejor equipo en lo que va de Euroleague. Actualmente ostentan la primera posición de la Euroliga y, en buena medida, ha sido por el mercado de fichajes invernal. La plantilla tiene un líder claro, Talen Horton-Tucker, que ha acompañado a Devon Hall muchas jornadas. Reciéntemente han sumado a Nando de Colo, que parece vivir una segunda juventud.

Ritorno Devon Hall, è discordia tra i tifosi di Olimpia Milano: "Godo", "Non è un play", "Costa troppo" https://t.co/Df9aaihHrJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 28, 2026

Se desconoce si la llegada de Nando de Colo ha desencadenado los movimientos de Devon Hall o los rumores de marcha han hecho que se busque una pieza ‘más centrada’ en el actual equipo. Como ya le sucedió a Saras Jasikevicius con Calathes y Satoransky, su posición de base se tambalea a final de curso. El base de Virginia firmará por Olimpia Milano, como ya ha confirmado Alessandro Luiggi Maggi.

En Olimpia Milano tienen dudas con la llegada de Devon Hall en el mercado de fichajes

Devon Hall fue uno de los faros del Fenerbahce campeón el pasado curso. A un curso estelar sumó una final four en la que fue decisivo. Sus números en semifinales eclipsaron al resto de talentos y, en la final, pese a estar más discreto que Nigel Hayes-Davis, tuvo varios fogonazos en los últimos minutos con los que demostró ser clutch. Este curso también ha sido clave para Saras Jasikevicius, a pesar de que con la llegada del base francés perdiera protagonismo, tiene mejores números que la pasada Euroliga. Tal es su relevancia que su renovación estuvo sobre la mesa.

Una de las cuestiones que más ha sacudido las informaciones Euroliga en el mercado de fichajes ha sido la reacción de los aficionados de Olimpia Milano. Devon Hall ya tuvo un paso por el equipo en el pasado y sus seguidores parecen no guardar un gran recuerdo. A pesar de haber hecho que Saras Jasikevicius se alzase con el título, hay suspicacias. El coste de su contrato o su poca ortodoxia como base parece estar en cuestión.