La rumorología en el mercado de fichajes Euroliga se vuelve más acuciante a cada día. El verano se acerca y con él, los contratos de muchos jugadores de la competición vencen. Los planteles se encuentran inmersos en el tramo final de campaña. Especialmente compleja es la gestión de los equipos que aún tienen títulos en juego. Por ejemplo, el Fenerbahce de Saras Jasikevicius.

Saras Jasikevicius podría perder a una de las piezas clave del proyecto

Fenerbahce, a pesar de haber perdido varios jugadores importantes el pasado verano, sigue siendo uno de los equipo más temidos de toda la Euroliga. El ortodoxo juego de Saras Jasikevicius está volviendo a dar sus frutos en la Euroliga. Con un roster menos amplio que otros gigantes de la competición está sabiendo sacar partido a su talento. Talen Horton-Tucker, Devon Hall y Wade Baldwin son claves en el desempeño. Sin embargo, el mercado de fichajes podría volver a azotar al equipo.

1000 EuroLeague career points for Devon Hall 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/V2PffaX7xd — EuroLeague (@EuroLeague) April 2, 2025

Si el verano pasado ya perdieron piezas como Nigel Hayes-Davis, actualmente en Panathinaikos, este mercado de fichajes podría volver a haber fuga de talento. Acorde a las informaciones del insider del mercado de fichajes Euroliga Donatas Urbonas, Devon Hall estaría cerca de alcanzar un acuerdo con Olimpia Milano. El base acaba contrato en junio y aún no ha renovado y los italianos son los mejor posicionados para lograr su firma.

Los posibles porqués de la ruptura con Devon Hall

Devon Hall fue el faro del equipo que alzó la Euroliga el pasado curso. Más allá del excelso rendimiento de piezas como Nigel Hayes-Davis o Tarik Biberovic, el playmaker se mostró como el jugador que llevaba los tempos de los partidos. La relevancia se hizo especialmente patente con aquella excelente semifinal contra Panathinaikos en la que además de dominar en juego, se plasmó en estadísticas, 18 puntos 4 de 6 en triples. Un pilar para Saras Jasikevicius.

Devon Hall sigue siendo trascendental para Saras Jasikevicius, pero no se puede negar que la llegada de Talen Horton-Tucker ha cambiado completamente el juego. El ex NBA tiene un protagonismo máximo en la toma de decisiones del equipo en pista. Además, una leyenda como Nando de Colo también ha llegado a mitad de curso para compartir puesto con Devon Hall.

A pesar de ello, los números de minutos y anotación de Devon Hall en Euroliga no solo no han descendido, sino que han mejorado. No ha trascendido el motivo por el cual podría cambiar de aires en el mercado de fichajes, pero una mejor oferta económica o la falta de necesidad de los de Saras Jasikevicius de tirar la casa por la ventana para retenerlo pueden haber jugado a favor de su salida. Olimpia Milano podría juntar en su roster al base americano con Nicolo Melli, también en la agenda.