La Euroliga dio comienzo con una doble jornada en una temporada que será histórica al tener el calendario más largo y exigente con la ampliación de equipos. Como no podía ser de otra manera, la primera semana de competición ha dado mucho de lo que hablar y ha dejado la primera gran acción polémica, que precisamente ha estado protagonizada por dos ex del Barça Basket.

Leandro Bolmaro y Jabari, dos ex de Barça Basket, la polémica en Euroliga

La segunda jornada de la Euroliga dejó una de las acciones más comentadas del inicio de temporada, protagonizada por dos exjugadores del Barça Basket: Jabari Parker y Leandro Bolmaro. En los instantes finales del partido entre Partizan y Olimpia Milano, el argentino cayó al suelo tras un leve contacto con Parker, y los árbitros señalaron falta personal. La decisión generó una enorme polémica, ya que en las repeticiones se aprecia que Parker apenas lo rozó, lo que llevó a su expulsión y a las airadas protestas del banquillo serbio y la afición en Belgrado.

Tras el partido, Bolmaro restó importancia a la jugada y aseguró que no le correspondía juzgar la decisión arbitra: “No voy a hablar de eso. Me alegro de haberme mantenido sano después de esta situación”. El incidente, que incluso provocó el lanzamiento de objetos desde la grada, sigue generando debate sobre el criterio arbitral en la Euroliga y dejó en evidencia la tensión con la que arrancó la competición.

El paso de Leandro Bolmaro y Jabari Parker en el Barça Basket

Leandro Bolmaro vivió en el Barça Basket una etapa decisiva para su crecimiento como jugador. Llegó en 2018 procedente del Bahía Basket argentino y, tras un breve paso por el filial en LEB Oro, rápidamente debutó con el primer equipo bajo las órdenes de Svetislav Pesic en la campaña 2019/20, aprovechando la baja de Thomas Heurtel. Su progresión fue constante y, en la campaña 2020-21, ya formaba parte estable de la rotación, disputando 39 partidos y promediando 6,5 puntos en 15,5 minutos. Ese año fue el de su consagración: conquistó la Copa del Rey y la Liga ACB, dos títulos que marcaron su despedida antes de dar el salto a la NBA.

Por otro lado, la etapa de Jabari Parker en el Barça Basket llegó a su fin tras dos temporadas donde dejó buenos momentos. El ala-pívot estadounidense, que aterrizó en Europa en 2023 para relanzar su carrera, dejó una huella positiva en el Palau Blaugrana, con promedios de 13,8 puntos y 4 rebotes en Euroliga, y 12,9 puntos y 3,8 rebotes en la Liga Endesa. Sin embargo, ambas partes acordaron rescindir su contrato, que se extendía hasta 2026, poniendo fin a esta etapa.