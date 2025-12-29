Mañana, 30 de diciembre, el Barça Basket cierra su 2025. Ha sido un año marcado por la irregularidad: dudas constantes, altibajos, objetivos no alcanzados, pero también la sensación recurrente de haberse quedado cerca. Tras el fracaso en la Copa del Rey de Gran Canaria, la eliminación en los playoffs de la Liga Endesa ante Unicaja y un mal inicio de la nueva temporada, Joan Peñarroya ya no está al frente del equipo. En su memoria permanece, seguramente, el tiro de Kevin Punter ante el mismo rival que visita mañana el Palau, una acción que pudo haber metido al Barça en la Final Four de la Euroliga y cambiado por completo la película para el ya exentrenador azulgrana.

Despidiendo 2025: un cierre con aroma romántico para el aficionado del Barça Basket

Si aquel lanzamiento de Punter hubiera entrado, el escenario actual en el Barça Basket sería muy distinto. Hoy, el entrenador es Xavi Pascual. Desde su regreso, el equipo ha ganado solidez, rigor táctico y una mayor capacidad competitiva. Buena muestra de ello son los números en la Liga Endesa, donde el Barça sigue invicto bajo su dirección, y su posición en la Euroliga, a solo una victoria del liderato.

𝟔ª 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨̀𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐥'𝐀𝐂𝐁 👍 pic.twitter.com/3KhKeIJQcX — Barça Basket (@FCBbasket) December 28, 2025

Para cerrar el año, el Palau Blaugrana recibe a Nikola Mirotic. Junto a Sarunas Jasikevicius, fue el emblema del último gran Barça Basket que dominó el panorama europeo. El ala-pívot montenegrino, ahora a las órdenes de Vassilis Spanoulis en el AS Mónaco, afronta lo que podría ser su último intento de conquistar una Euroliga que se le resistió durante su etapa en Barcelona. Su salida del club marcó el inicio de una travesía por el desierto de tres temporadas que ahora parece llegar a su fin con el retorno de Xavi Pascual.

Un duelo de estilos para cerrar el año: el Barça Basket ante el mejor ataque

Lejos de tratarse de una despedida de año tranquila, el partido de este martes supone un desafío mayúsculo para ambos equipos. Con solo una victoria de diferencia en la clasificación, el conjunto francés llega al Palau como el equipo más anotador de toda la competición y el que mayor valoración media (PIR) acumula. Superando los 90 puntos por partido, el Mónaco representa una prueba de máxima exigencia para el principal sello del Barça de Pascual: la defensa.

Desde la llegada del técnico catalán, los azulgranas han dejado a sus rivales por debajo de los 80 puntos en cinco de los siete encuentros disputados. La única excepción fue el duelo ante Baskonia, que se prolongó hasta los 55 minutos. Así, el equipo liderado por Mike James pondrá a prueba la resistencia defensiva de un Barça que despide 2025 en su mejor momento de los últimos tres años.