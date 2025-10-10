El Valencia Basket, seguramente, poco o nada, estará echando de menos piezas en su roster gracias a sus resultados. Los taronjas llevan velocidad de crucero y su juego rápido y agresivo parece imponerse independientemente de que les faltan talentos diferenciales por lesiones. De igual manera, no muchos estarán pensando en las perlas que se les escaparon en el mercado de fichajes. Sin embargo, en algún caso, su rendimiento está siendo superlativo.

El Valencia Basket tiene buen ojo para moverse en el mercado de fichajes

Del querer al poder siempre hay un paso. Muchos movimientos en el mercado de fichajes de todos los equipos del continente se quedan en el tintero. Sin embargo, una cuestión que es indiscutible es que el Valencia Basket acostumbra a apuntar bien la dirección. Este verano, para la posición de 3, barajaron varios nombres. Isiaha Mike e Isaac Bonga estuvieron a un paso, pero acabaron cayéndose. Ambos brillan con luz propia, pero uno de ellos parece ir in crescendo.

Isiaha Mike ha arrancado su curso con Bayern promediando 14,5 puntos y 15,5 de valoración. Sin embargo, el objetivo de Valencia Basket que más está haciendo las delicias de sus aficionados es Isaac Bonga. El alero no solo está jugando bien, sino que crece a pasos agigantados. Su primer encuentro frente a Dubai BC fue positivo, pero tímido, con 7 puntos, 8 rebotes y 14 PIR. No obstante, ya en el tercero, con 18 puntos, 7 rebotes para 23 de PIR empieza a asustar a sus oponentes.

Isaac Bonga, entre los mejores de toda la Euroliga

Isaac Bonga ha dejado tres partidos fantásticos, además, en uno de los equipos que acumula más triunfos que derrotas. El que fuera objetivo de Valencia Basket podría parecer que ocupa una posición no tan destacada en valoración global, el 18º, pero es que solo 6 jugadores de los que tiene por encima han jugado 3 partidos en Euroliga. Sus nombres, Nunn, Mirotic, Theis… hablan del nivel en el que se está moviendo el jugador que estuvo cerca de estar a las órdenes de Pedro Martínez.

