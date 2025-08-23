El mercado de fichajes Euroliga sigue al rojo vivo. Los taronjas son unos de los ‘rookies’ del próximo curso y ya se preparan para la competición con un periodo de traspasos más que interesante. Piezas como Darius Thompson o Kameron Taylor tienen al la afición valenciana emocionada. Sin embargo, uno de sus objetivos del verano se les ha acabado escapando.

Incorporación fallida para el Valencia Basket en el mercado de fichajes Euroliga

Los jugadores Euroliga y NBA vuelan en el mercado de fichajes. Este año, entre la fuga de talento joven a la NCAA y la incorporación de nuevas potencias económicas a la Euroleague, el panorama en cuanto a movimientos se ha acelerado. Por ello, los equipos apuran la recta final de verano para sumar jugadores a filas. En este sentido, la pieza de deseo del Valencia Basket de Pedro Martínez, Isiaha Mike, ya tiene nuevo destino. Eso sí, a falta de oficialidad.

⏳ Isiaha Mike is close to signing with Bayern Munich, per @Urbodo — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) August 23, 2025

Salvo que se tuerza mucho la cosa, todo parece indicar que Isiaha Mike partirá de Partizan Belgrado a Bayern Munich en el presente periodo de traspasos. El experto en mercado de fichajes Euroliga, Donatas Urbonas, ha avanzado que el jugador codiciado por Valencia Basket finalmente se sumará al conjunto dirigido por Gordon Herbert. Si bien había informaciones que hablaban de interés por parte de los taronjas, parece que el club bávaro se ha adelantado. La duda que existe ahora es si los de Pedro Martínez buscarán una alternativa o cerrarán la plantilla.

¿Alternativa a Isiaha Mike? ¿Continuidad de Ethan Happ?

En el día de hoy Valencia Basket ha hecho oficiales sus dorsales y una de las noticias en la entidad ha sido la aparente continuidad de Ethan Happ. Por el momento, se desconoce si existe intención de moverse en el mercado de fichajes, pero lo que está claro es que la no salida del interior del combinado Euroliga poco, o nada, ayuda a ello. El ex de Gran Canaria ocupa el puesto de 5, posición en la que están en dinámica Costello, Sima y Sako; además, con Joel Soriano fuera, pero cedido.

En la posición de ala-pívot, Pradilla y Reuvers parecen la rotación principal, sabiendo además que al técnico catalán le gusta alternarlos al 5. Isiaha Mike, si bien aportaba unas características inéditas en plantilla, por número, parece que no era extremadamente necesario; más, sabiendo que Costello y Puerto pueden dejar caerse por el 4. A pesar de ello, los aficionados siguen en vilo de saber si a este nuevo proyecto Euroliga aún le queda algún movimiento en el mercado de fichajes, de entrada o salida.