El Barça Basket sigue su camino en la Euroliga con una doble jornada ante Olimpia Milano y Partizan de Belgrado. Los de Joan Peñarroya, que van undécimos con un balance igualado de 3-3, se enfrentarán a final de semana a un jugador que guarda el cariño de los aficionados y que cuajó grandes actuaciones con la elástica azulgrana. Además, hará un esfuerzo para poder estar disponible.

La lesión de Jabari Parker antes del Barça Basket

Jabari Parker sufrió una lesión en uno de los dedos de la mano durante el partido de la Liga Adriática entre Partizán y Borac Čačak. El ala-pívot estadounidense tuvo que abandonar el encuentro y, aunque el equipo ganó, su entrenador Zeljko Obradovic se mostró muy pesimista con el estado físico del ex del Barça Basket: “Jabari está lesionado y no pinta bien”.

El interior americano ha sido sometido a pruebas médicas y el parte emitido por el club ha confirmado que la lesión no reviste de gravedad, pero el jugador tendrá que ser tratado por los servicios médicos de la entidad en los próximos días para reducir la inflamación. Aunque a priori debería ser baja, Parker va a hacer todo lo posible por jugar ante su exequipo.

El esfuerzo de Jabari Parker por jugar contra Barça Basket

Jabari Parker, pese a su reciente lesión en un dedo de la mano, ha pedido jugar los próximos partidos y no quiere perderse el duelo ante el Barça Basket. El ala-pívot estadounidense, que en los primeros meses ya es una pieza clave del Partizán en Euroliga, se ha mostrado decidido a salir a pista aunque aún arrastra molestias.

En rueda de prensa, Obradovic ha hablado sobre el estado físico del jugador y ha reconocido que quiere jugar y hará el esfuerzo por estar disponible “Jabari sigue con un problema en el dedo, pero se lo vendará; quiere jugar y jugará”. El entrenador serbio añadió que Parker está muy motivado por enfrentarse al conjunto azulgrana: “Está entrenando con mucha motivación, es un partido especial para él”.