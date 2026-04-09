No empezó la temporada con vitola de estrella, ni aparecía en las quinielas de nombres a seguir, pero hay jugadores que no crecen con el calendario, sino con la exigencia. Mfiondu Kabengele ha encontrado su momento justo cuando la Euroliga aprieta de verdad, convirtiéndose en una pieza que altera inercias en la pelea por el Play-In y pasando de jugador interior de rotación a factor clave en un contexto donde cada posesión empieza a pesar más de lo habitual.

Kabengele en Euroliga: el salto estadístico en el tramo decisivo

El salto de Mfiondu Kabengele no se explica en un solo partido, sino en un tramo muy concreto de la temporada. Su crecimiento empieza a ser visible a partir de las jornadas 24-26, cuando encadena varios partidos superando su producción habitual y ganando peso real en la rotación interior. Sus números fueron concretamente:

Jornada 24 : 17 puntos, 6 rebotes (4 ofensivos, 2 defensivos), 3 asistencias, 25 de valoración.

: 17 puntos, 6 rebotes (4 ofensivos, 2 defensivos), 3 asistencias, 25 de valoración. Jornada 25 : 24 puntos, 8 rebotes (3 ofensivos, 5 defensivos), 5 asistencias, 3 robos, 40 de valoración.

: 24 puntos, 8 rebotes (3 ofensivos, 5 defensivos), 5 asistencias, 3 robos, 40 de valoración. Jornada 26: 21 puntos, 14 rebotes (2 ofensivos, 12 defensivos), 2 asistencias, 30 de valoración.

Hasta ese momento, su papel había sido claramente secundario. En las primeras 23 jornadas se movía en registros de rotación —en torno a los 10-11 puntos y 5-6 rebotes de media según su acumulado— con minutos más controlados y un rol menos importante dentro del sistema. Era una pieza útil, pero intercambiable dentro de la rotación interior.

A partir de ese punto, el contexto también cambia. La entrada de Bruno Caboclo como referencia interior no reduce su incidencia en el juego, sino que lo redefine: Kabengele gana espacio para atacar sin balón, libera responsabilidades en el juego posicional y potencia su presencia en el rebote, especialmente en segundas oportunidades. Su producción se mantiene en dobles dígitos, pero con mayor eficiencia y mejores lecturas dentro del sistema.

Kabengele en Dubai y su impacto en el mercado Euroliga

El crecimiento reciente de Dubai tiene mucho de dinamismo exterior, pero también de equilibrio interior. Con más espacio generado desde fuera y reforzado además por la presencia de Caboclo como referencia, alguien tenía que convertir esa ventaja en producción real bajo el aro, y Kabengele ha asumido ese papel sin necesidad de absorber balón. Su juego se sostiene en conceptos básicos: carga el rebote, finaliza con eficacia cerca del aro y corre la pista con sentido, aportando continuidad en un equipo que ha acelerado su ritmo en pleno pulso por el Play-In. Influye positivamente en el juego desde la actividad, desde el físico y desde una lectura cada vez más limpia del juego.

Ahí es donde su nombre empieza a postularse como oportunidad a seguir en el mercado. Kabengele no llegó a la EuroLeague como pieza sobre la que construir proyectos, pero se ha ganado a pulso el interés de varios directores deportivos. No se trata solo de cuánto produces, sino de cuándo lo haces y en qué contexto. Y él está respondiendo en minutos de verdad, con impacto tangible y en el momento más caliente de la temporada regular. Es el perfil que muchos equipos buscan para completar rotaciones con garantías. Y por eso empieza a cotizar.

Radar Euroliga: impacto inmediato y valor de mercado

El Play-In funciona como escaparate acelerado, y lo que ocurre ahora pesa más que cualquier tramo anterior. Kabengele ha entendido perfectamente ese contexto: desde la Jornada 26 su presencia en pista es más consistente, su influencia más visible y su papel en los minutos calientes mucho más reconocible. No necesita dominar partidos para condicionarlos, le basta con imponerse en el rebote, sostener contactos y aparecer cuando el margen se reduce, y esto ha hecho que Dubai tenga opciones reales de TOP10.

Ahí es donde su perfil gana valor en la EuroLeague actual. Cada vez se buscan más interiores capaces de integrarse sin demasiados problemas de adaptación, producir sin necesidad de acaparar el balón, sin condicionar sistemas y competir desde el primer día. Mfiondu Kabengele no está construyendo una temporada para el recuerdo, está resolviendo un momento decisivo para su equipo. Y en una competición donde el contexto lo es todo, eso puede ser suficiente para pasar de nombre secundario… a oportunidad real de mercado. Apunta su nombre porque va a ser protagonista en el mercado de fichajes veraniego de la Euroliga.