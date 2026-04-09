El Play-In ha dejado de ser un añadido para convertirse en un condicionante en el actual modelo de la Euroliga. La clasificación tras treinta y seis jornadas lo refleja: distancias mínimas entre el 6º y el 11º, equipos reaccionando en el mercado de marzo y abril, decisiones de plantilla que ya no miran solo al playoff, sino a llegar vivos a esa zona intermedia que mantiene la temporada abierta. Este análisis busca responder a una pregunta concreta: cómo el Play-In está cambiando no solo quién compite, sino cuándo y por qué se toman decisiones en la construcción de las plantillas.

El nuevo mapa competitivo: del Top 8 al Top 10

La clasificación Euroliga ya no se lee igual. El corte clásico del Top 8 ha dejado de marcar la frontera real y el foco se desplaza al Top 10, donde vive el Play-In Euroliga. A falta de pocas jornadas, la distancia entre el 6º y el 11º se reduce a un margen mínimo de victorias, con equipos como Zalgiris, Barça, Estrella Roja o Monaco dentro de la zona y perseguidores inmediatos como Dubai o Maccabi apretando desde fuera.

Ese embudo competitivo tiene una consecuencia directa. Equipos que hace un año estarían fuera de la pelea por los Playoffs Euroleague siguen vivos, mientras otros que apuntaban al playoff directo se la juegan ahora con el riesgo real de caer al Play-In. No es una percepción, es la foto actual de la Euroliga: más equipos implicados, más partidos con mayor trascendencia y una pelea abierta que ya no se detiene en el octavo puesto.

El Play-In según la Euroliga: ¿qué buscaba el formato?

La propia Euroleague Basketball no esconde el objetivo. El Play-In Euroliga nace para ampliar la pelea competitiva y alargar la relevancia de la temporada regular. El formato es claro: del 7º al 10º entran en una fase que reparte las dos últimas plazas de playoff. No es una repesca al uso, es una extensión directa del sistema competitivo. La liga no premia solo la regularidad, también abre la puerta a una última oportunidad.

Ese cambio explica lo que ya se ve en la clasificación Euroliga 2026. Más equipos llegan con opciones reales al tramo final, menos partidos intrascendentes y la frontera del éxito más asequible. Con esto la Euroliga no buscaba proteger a los mejores, sino meter presión en toda la zona media. El resultado es una competición más comprimida, donde el margen de error se reduce y cada victoria pesa más cerca del Top 10. En una palabra, una fase regular más interesante.

Fichar para entrar: los movimientos que responden al Play-In

En las últimas semanas, varios equipos han ajustado sus plantillas con un objetivo muy concreto: no mejorar a largo plazo, sino llegar al Top 10. El caso más evidente es Dubai, que activa en marzo “fichajes” como Dangubic, Bertans o Prepelic, que han extendido sus contratos, para asegurar un bloque comprometido, y la incorporación de Bruno Caboclo que desde la J26 los ha disparado para meterse en la pelea directa por el Play-In Euroliga. Es mercado de fichajes pensado para tener un impacto inmediato.

En el otro lado aparecen los que no tocan nada. Zalgiris mantiene su roster y sostiene resultados; Barça y Monaco, en cambio, se quedan sin margen mientras la clasificación se aprieta. Esa diferencia dibuja una línea clara: ya no todos planifican igual. Algunos equipos reaccionan cuando ven el corte del Top 10 a una victoria. Otros apuestan por continuidad. El Play-In no obliga a fichar, pero sí obliga a decidir cuándo moverte. Y ese cuándo empieza a marcar la temporada.

Fuera del TOP4 Euroliga: fichar, reaccionar o resistir en la zona Play-In

El Play-In no solo empuja a tomar decisiones, también revela cuáles funcionan. En la pelea por el Top 10 Euroliga, hay equipos que han utilizado el mercado como palanca inmediata y otros que han optado por sostener lo que tenían. Dubai marca el camino más agresivo: refuerzos en primer trimestre del año, cambio de dinámica y entrada directa en la lucha. Más producción ofensiva, más ritmo, más victorias en el momento clave. Aquí el mercado de fichajes ha servido de detonador.

En paralelo, la clasificación dibuja otros dos comportamientos. Zalgiris representa la continuidad que sí compite con resultados sólidos. En el lado opuesto, Barça y Monaco muestran los límites de no intervenir cuando el contexto aprieta con pérdida de margen en una clasificación cada vez más comprimida. Tres modelos en tiempo real —reacción, estabilidad e inercia— que convergen en una misma idea: en el ecosistema del Play-In, decidir cuándo actuar es casi tan importante como cómo hacerlo.

Planificar para el momento decisivo de la Euroliga

Una cosa está clara, el Play-In ha desplazado el eje de la temporada. Equipos con trayectorias similares llegan al final en situaciones opuestas porque el valor competitivo se concentra en las últimas semanas. La lucha por el Top 10 Euroliga convierte el cierre de la fase regular en un filtro más exigente, donde cada victoria pesa más que nunca. Antes solo estaba en juego el factor cancha, ahora los equipos de arriba miran con el rabillo del ojo qué equipos descolgados se pueden meter en la pelea, con la flechita hacia arriba.

Eso redefine la planificación desde el inicio. Las plantillas se construyen con margen de ajuste, preparadas para responder cuando la clasificación Euroliga en esta temporada 2025-2026 se ha comprimido. No se trata solo de resistir durante meses, sino de tener recursos para intervenir en el momento justo. El Play-In no amplía el número de aspirantes: cambia el punto exacto en el que se decide quién sigue compitiendo, y en estas últimas jornadas, los rumores en Euroliga se disparan.