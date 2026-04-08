La situación que atraviesa Partizan Belgrado dista notablemente de la que en su día se vivió con la salida de Zeljko Obradovic. No muchos entendieron el movimiento de Joan Peñarroya, que aterrizaba en un equipo a la deriva en Euroliga y con conflictos importantes entre plantilla, afición y directiva. Sin embargo, la situación viró y parece que las buenas noticias no se acaban.

Entrada de dinero para que Joan Peñarroya siga consolidándose en Euroliga

El cambio de entrenador no fue el único foco de descontento. El mercado de fichajes Euroliga con nombres como Bruno Fernando, Mikka Muurinen de entrada o Jabari Parker y Cameron Payne fueron por momentos motivos para el pesimismo. Sin embargo, de muy diversa manera parece que las circunstancias comienzan a sonreir. El angoleño está brillando, Carlik Jones ha hecho olvidar al americano y el finlandés trae buenas nuevas para Joan Peñarroya y Partizan Belgrado.

Mikka Muurinen lleva tiempo cuya participación es nula o testimonial. Si bien su aporte al equipo no ha sido, ni parece que será sobre la pista, podría serlo en materia económica. Según ha informado el medio especializado serbio Mozzart Sports, el finlandés podría dejar en las arcas de Partizan Belgrado hasta 1.5 millones de dólares por su marcha a la NCAA. Una inyección por un jugador sin relevancia en la rotación que podría ser del todo inesperado para Joan Peñarroya.

El proyecto de Partizan Belgrado comienza a tomar forma

Partizan Belgrado ha estado a la deriva en Euroliga durante muchos meses. Sin embargo, el regreso de Carlik Jones y la mano de Joan Peñarroya han reconducido la situación. La mejora es tal que se han convertido en uno de los equipos revelación y suerte tienen los equipos de play-in y playoffs de que la temporada se esté acabando. A pesar de que no les va a dar para grandes logros europeos este curso, si que sienta las bases.

A muchos les extrañó cuando Partizan Belgrado firmó dos temporadas a un Joan Peñarroya con dos ‘malas’ experiencias en Euroliga. Lo que muchos pensaron que sería un parche, apuntaba a proyecto y el egarense está demostrando que no se equivocaron. El equipo funciona y tendrá un verano para confeccionar el roster más a su antojo. Además, lo hará con ese extra que parece que dejará Mikka Muurinen tras su presumible marcha a la NCAA.