Panathinaikos mantiene un registro de 5-3 en la Euroliga, pero los problemas en el puesto de cinco complican este inicio de temporada para los de Ataman, quienes estudian la posibilidad de incorporar un pívot de manera temporal o hasta el final de la campaña en un mercado con pocas opciones atractivas. Para el duelo ante Estrella Roja —segundos con balance de 6-2— el equipo no contará con sus tres referencias interiores, obligando al técnico turco a buscar soluciones inmediatas.

Panathinaikos sin Richaun Holmes, Mathias Lessort y Omer Yurtseven

Yurtseven, Holmes y Lessort permanecerán fuera de las canchas hasta finales de noviembre, y Ataman estudia actualmente la opción de situar a Juancho Hernangómez o Nikos Rogkavopoulos como pívot, apostando por un quinteto pequeño frente a Estrella Roja. En la reciente derrota ante Mónaco, Omer Yurtseven aportó 9 puntos y 2 rebotes antes de quedar fuera por varias semanas debido a una lesión en la ingle.

Los despachos de Panathinaikos exploran la posibilidad de un refuerzo inmediato que ocupe el puesto de los tres lesionados, aunque las opciones son limitadas, con la mirada puesta en posibles incorporaciones desde Estados Unidos, ya sea de la NBA o la G League.

James Wiseman cortado en la NBA

Entre los posibles candidatos sin equipo destaca James Wiseman, pívot natural de Nashville y segunda elección del Draft de la NBA 2020. Formado en Memphis, Wiseman ha disputado 148 partidos en la NBA, repartidos entre Golden State Warriors, Detroit Pistons e Indiana Pacers en lo que va de temporada.

Wiseman no logró consolidarse en la NBA, quedando relegado frente a opciones como Kyler Kelley, Mo Bamba —actualmente en la NBA G League—, Moses Brown o Precious Achiuwa. Panathinaikos tampoco descarta explorar alternativas en otras ligas europeas o esperar a la recuperación de sus lesionados, aunque eso implica lidiar con un roster que carece de pívots.