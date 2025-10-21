El mercado de fichajes previo a la campaña Euroliga 2025/26 ha sido uno de los más movidos los últimos años. Además del tránsito habitual entre jugadores del viejo continente, se ha asentado aún más la tendencia de atracción de talento NBA. Shake Milton, Horton-Tucker, Brandon Boston, Chuma Okeke… han sido algunos de los nombres propios.

Saras Jasikevicius no acierta en el mercado de fichajes Euroliga

El flamante campeón de la Euroliga ha realizado este verano grandes incorporaciones en el mercado de fichajes. Jantunen y Horton-Tucker se han aclimatado bien y rinden, con mayor o menor éxito colectivo, en las filas del cuadro de Saras Jasikevicius. Sin embargo, uno de los nombres que más expectativas había creado en la Euroleague no acaba de carburar, Brandon Boston.

Tampoco se puede decir que uno de los fichajes estrella de este Fenerbahce esté siendo un completo desastre en Euroliga. Sin embargo, Brandon Boston es un escolta de 24 años, joven, pero con experiencia, que viene de jugar 42 partidos NBA, de promediar 24 minutos y más de 10 puntos. Un talento con un bagaje de este calibre prometía ser una de las estrellas de la competición. Su rendimiento hasta el momento está siendo pobre y no acaba de convencer a Saras Jasikevicius.

¿Cómo han ido los primeros partidos de Brandon Boston en Fenerbahce?

Brandon Boston es un jugador que viene de un baloncesto muy diferente al de la Euroliga y por ello aún tiene margen de adaptación. Sin embargo, su participación hasta el momento es decreciente. En el primer partido de liga turca jugó 15 minutos, frente a París en Euroleague 9 y en el último contra Zalgiris 4 minutos. Sus guarismos están siendo pobres, 2, 5 y 0 puntos respectivamente.

Otros fichajes que no carburan en la Euroliga de baloncesto