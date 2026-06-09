El Real Madrid Baloncesto ya puede centrarse en comenzar a planificar la próxima temporada. El conjunto de Sergio Scariolo no ha alcanzado los objetivos y, a pesar de que seguramente ya estuviera ojo avizor, ya podrán poner todas sus energías en el mercado de fichajes Euroliga.

¡Dejó grandes actuaciones y ahora es pieza de deseo! Un pívot para el Real Madrid Baloncesto

La temporada del Real Madrid Baloncesto en Euroliga ha sido positiva, pero su desempeño en el resto de competiciones ha hecho del mercado de fichajes un deber. Los madridistas dieron la cara en la final contra Olympiacos, tumbaron a Valencia y dominaron la serie frente a Hapoel Tel Aviv con una solvencia sorprendente. Todo ello, pese a las actuaciones estelares de Dan Oturu.

Dan Oturu en una serie que duró cuatro partidos dejó varias performance estelares. En el Game 1 firmó 20 puntos y 17 rebotes, mientras que en el último encuentro alcanzó los 29 puntos y 7 rebotes. No es de extrañar por tanto que sea uno de los nombres del mercado de fichajes en la Euroliga. Según las informaciones del periodista Nacho Bravo, el Real Madrid Baloncesto estaría pendiente de su situación.

Movimientos en el mercado de fichajes Euroliga

Todo parece apuntar a que Dan Oturu podría abandonar Hapoel Tel Aviv este mismo verano. A pesar de que durante el mes de mayo su renovación parecía un hecho, no ha acabado concretándose. Su serie de playoffs Euroliga frente al Real Madrid Baloncesto seguramente le haya abierto muchas puertas en el mercado de fichajes, entre ellas el propio conjunto blanco.

Dan Oturu, del cual se dice que no seguira la temporada que viene en el Hapoel, es otro nombre que se asocia al Real Madrid. — Nacho Bravo (@bnacho1774) June 9, 2026

El problema en la pintura del Real Madrid Baloncesto es importante. Edy Tavares se recuperará, pero dada la edad y que ha vivido lesiones importantes este curso, no arroja la máxima seguridad. El periodo de recuperación de Garuba apunta a prolongarse y Alex Len no ha acabado de cuajar. La llegada de Sissoko y Yurtseven, si bien no se puede valorar en negativo, tampoco ha servido para alcanzar resultados. Por ello, no extraña que nombres destacados en Euroliga como Dan Oturu ya resuenen en la información de mercado de fichajes.