La Euroliga entra en ebullición con el inicio de la tercera jornada y los clubes siguen atentos al mercado en busca de refuerzos de última hora que puedan elevar el nivel de las plantillas. Sin embargo, hay otras directivas que están en otros menesteres con cambios de entrenadores o futuras renovaciones de estrellas, que supondrán unos esfuerzos económicos significativos para las entidades.

Estrella Roja cambia de entrenador en el inicio de Euroliga

El inicio de la Euroliga ha sacudido a varios clubes que invirtieron mucho en sus plantillas, pero no han logrado los resultados esperados. Uno de ellos es el Estrella Roja de Belgrado, que ha decidido destituir a Ioannis Sfairopoulos tras un arranque con tres derrotas seguidas. El técnico griego, que conquistó cuatro títulos en dos temporadas, se marcha de común acuerdo con la directiva.

Tal y como apuntan desde Serbia, su reemplazo será Saša Obradović, quien regresará al banquillo rojiblanco tras su destacada etapa en el AS Mónaco. El entrenador serbio llega con el respaldo de la directiva y de exjugadores del club, con la misión de estabilizar al equipo y devolverle la competitividad en el máximo nivel europeo.

Partizan quiere un pívot y busca en el mercado Euroliga

Zeljko Obradovic reconoció tras el triunfo ante el Anadolu Efes en Euroliga que el club busca incorporar un nuevo pívot. El técnico serbio explicó que las lesiones han afectado al equipo y que necesitan reforzar el juego interior para afrontar una temporada larga y exigente. Aun así, aseguró estar contento con el rendimiento general del equipo.

Obradovic señaló que el mercado permanece abierto y que solo ficharán a un jugador si encuentran a alguien capaz de aportar de inmediato. Con un buen arranque en la Euroliga y en la Liga ABA, el Partizan busca en el mercado un interior que conozca la competición y que pueda elevar el nivel en la pintura.

Evan Fournier expresa su deseo en Olympiacos

Evan Fournier ha expresado en una entrevista en TV Mónaco que su deseo es finalizar su carrera deportiva en el Olympiacos, club en el que asegura sentirse completamente adaptado. El alero francés, tras más de una década en la NBA con equipos como Boston, Denver Nuggets o Nueva York, explicó que su próximo objetivo es conquistar la Euroliga con el cuadro griego antes de retirarse.