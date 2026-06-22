Se viene terremoto en la Euroliga: el plan millonario de Obradovic en Panathinaikos incluye robo al Real Madrid

La vuelta de Zeljko Obradovic a Panathinaikos se perfila ya como una de las grandes noticias de la temporada baja de la Euroliga. El regreso de una leyenda no llega solo, ya que viene acompañado de un presupuesto histórico y de una profunda reestructuración de la plantilla verde que hasta hace poco dirigía Ergin Ataman, con varios cambios importantes en el roster en el horizonte.

Cuatro objetivos. Uno de ellos del Real Madrid

El regreso de Zeljko Obradovic supone un movimiento de enorme impacto para Panathinaikos, un técnico con profundo conocimiento del club y un nombre que vuelve a generar ilusión para pelear de nuevo por el título de la Euroliga y competir en Grecia frente al Olympiacos de Bartzokas, además de medirse a proyectos en crecimiento como Aris y PAOK.

Junto a su llegada, ya empiezan a sonar los primeros nombres para un roster que se prevé profundamente renovado durante el verano, con cambios importantes que irán moldeando el nuevo proyecto en las próximas semanas.

Cuatro nombres figuran como las primeras peticiones personales de Zeljko Obradovic, según informa el medio serbio Mozzart Sport. Entre ellos, destaca un jugador que llegaría desde el Real Madrid, aprovechando que finaliza contrato y se ha convertido en una opción muy atractiva para reforzar la posición de ‘cuatro’ y aportar mayor profundidad al nuevo proyecto.

El jugador en cuestión es Trey Lyles, quien ha formado parte esta temporada de la plantilla del Real Madrid y cuyo principal objetivo es regresar a la NBA. Sin embargo, el proyecto de Panathinaikos irrumpe con fuerza en su futuro, con la idea de que Zeljko Obradovic pueda convertirlo en una pieza diferencial dentro de su sistema. En ese escenario, compartiría posición con el español Juancho Hernangómez, cuya continuidad en el conjunto ateniense se da prácticamente por hecha.

Bogdan Bogdanovic también en la lista

Junto a Trey Lyles, los otros tres grandes objetivos pasan por el center del Dubai Basketball Club, que ha firmado un debut sólido en la Euroliga con promedios de 14 puntos y seis rebotes, además de Isaac Bonga, un jugador que ya estuvo bajo sus órdenes hace unos meses en el Partizan Belgrade.

El plan de Zeljko Obradovic también incluye la posibilidad de ir a por su compatriota Bogdan Bogdanovic, una petición directa dentro de la ambiciosa reconstrucción que prepara en Panathinaikos.

El escolta serbio se debate entre prolongar su carrera en la NBA o regresar al baloncesto europeo tras su desembarco en Estados Unidos en 2017, donde ha pasado por Sacramento Kings, Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers. Esta última temporada ha firmado promedios de 7,4 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias.

Mientras tanto, los Denver Nuggets también han mostrado interés en hacerse con sus servicios, aunque el jugador balcánico es consciente de que una llegada a Panathinaikos podría convertirlo en una pieza clave del proyecto de la próxima temporada.