La liga de Puerto Rico llega a su fin con la final entre Leones de Ponce y Vaqueros de Bayamón, con los segundos a punto de conseguir un título, liderados por Danilo Gallinari y JaVale McGee, dos experimentados jugadores de la NBA que buscan conseguir el título 17 para el conjunto ubicado en Bayamón. Con el final de la BSN, varios jugadores pueden surgir como candidatos a saltar hasta Europa, en un caso parecido a Chris Duarte, que llegará a Unicaja desde Vaqueros. Estos son los tres principales candidatos para ver durante el curso 2025-26 en Euroliga.

Danilo Gallinari – Vaqueros de Bayamón

Es la gran estrella del conjunto de Bayamón tras dejar atrás una espectacular carrera por la NBA y un total de 777 encuentros de Regular Season, sumando además 51 de playoffs. Gallinari va en busca y captura de lo que sería su primer título en su dilatada carrera y, tras su periplo por Puerto Rico, podría buscar una última incursión por Europa y volver a la Euroliga que no disputa desde su estancia en Olimpia Milano durante el curso 2011-12.

Gallo y McGee se combinan con 42 puntos en la carretera 🇺🇸🤝🇮🇹😤#VaquerosBSN pic.twitter.com/QwnXGMalaq — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) August 10, 2025

Su experiencia, poder anotador, tiro exterior y ayuda en el rebote hacen de Gallinari un perfil interesante de fichaje en este tramo final de temporada baja de Euroliga. Elección 6 del Draft de la NBA de 2008, ha vestido camisetas de hasta ocho franquicias diferentes, buscando un posible contrato durante el curso 24-25 que nunca llegó. Gallinari promedia en Puerto Rico 19.8 puntos y 6.3 rebotes, siendo el partido del 13 de abril con Bucks vs OKC el último que disputó en la NBA.

Emmanuel Mudiay – Piratas de Quebradillas

Pick 7 del Draft de la NBA de 2015 e incursión por Euroliga en 2021 con la camiseta de Zalgiris Kaunas. Es el líder anotador de la BSN de Puerto Rico con 23.7 puntos, añadiendo además a su repertorio 4.5 rebotes y 5.6 asistencias. Formado en HS de Estados Unidos, el de Kinshasa ha sido designado MVP de la liga boricua, aparcando desde 2022 su aventura NBA. Su caudal ofensivo es una característica a tener en cuenta, sumado a que solamente tiene 29 años, para algún equipo de Euroliga que busque en el mercado a un combo exterior.

Cheick Diallo – Osos de Manatí

Tercer máximo anotador de la competición en Puerto Rico y líder en rebotes de la competición. Cheick Diallo se ha convertido en un trotamundos del baloncesto a sus 28 años con paso por la NBA -disputó 190 encuentros entre Pelicans, Suns y Pistons-, escribiendo nuevos capítulos en Rusia, Fuenlabrada, Japón o Filipinas. El jugador interior natural de Mali podría ser interesante como propuesta para algún equipo de Euroliga y otra competición en Europa, conjuntando puntos en la pintura, capacidad reboteadora e intimidación.

Otros jugadores interesantes de la BSN de Puerto Rico