Baskonia continúa con su preparación de pretemporada afinando detalles de cara a su estreno oficial en la Euroliga frente a Olympiacos. El próximo objetivo de los baskonistas es el martes 23 de septiembre a las 20:30h, donde el conjunto de Galbiati se medirá en el Buesa Arena a Pallacanestro Trieste, en el que será el partido de presentación ante su afición.

Olympiacos jugará contra Baskonia en Euroliga con una baja clave

Olympiacos afrontará su estreno en la Euroliga contra el Baskonia con una baja de peso. Keenan Evans, uno de los refuerzos más ilusionantes del verano tras llegar procedente del Zalgiris Kaunas, no estará disponible para Giorgos Bartzokas en el inicio de la competición. El base estadounidense, que brilló en Lituania con 17,3 puntos y 3,9 asistencias de promedio en la temporada 2023-24, todavía no ha podido estrenarse en partido oficial con los griegos.

Las pruebas médicas han confirmado una lesión osteocondral en la rótula derecha, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre 15 y 20 días. De este modo, Evans no llegará a tiempo para el duelo del 30 de septiembre en el Buesa Arena, donde Olympiacos abrirá la Euroliga frente al Baskonia.

Keenan Evans: un pilar para Olympiacos que alivia a Baskonia en Euroliga

La ausencia de Keenan Evans supone un contratiempo importante para Olympiacos, que veía en el base estadounidense a uno de sus principales refuerzos para dar un salto de calidad en la dirección de juego. Pese a ello, el conjunto de Giorgos Bartzokas cuenta con alternativas de garantías: Thomas Walkup, que ya fue el base titular la pasada temporada, y Saben Lee, quien dejó buenas sensaciones tras incorporarse con la campaña en marcha, asumirán la responsabilidad en la creación ofensiva mientras Evans se recupera.

A esta baja se suma la de Moustapha Fall, cuya lesión le mantendrá fuera de las pistas durante varios meses y probablemente lo aparte de toda la temporada. Por el contrario, Bartzokas sí podrá contar con piezas clave como Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis y Kostas Antetokounmpo, recién llegados del Eurobasket con medalla de bronce.

¿Cuándo es el Baskonia – Olympiacos de Euroliga?

El partido entre Baskonia y Olympiacos, correspondiente a la primera jornada de la Euroliga, será el martes 30 septiembre a las 20:30 horas en el Buesa Arena. El choque marcará el inicio de una temporada especial para los azulgranas, que volverán a disputar 19 partidos europeos en casa, con el respaldo de su afición en Vitoria-Gasteiz. Como es habitual, la competición podrá seguirse en Movistar+, plataforma que mantiene en exclusiva los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.