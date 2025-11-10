La jornada 10 de la Euroliga trae consigo duelo español. En el Roig Arena, Valencia Basket se enfrentará al Real Madrid, con ambos conjuntos igualados en el inicio de la temporada con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas. A pesar de la derrota valenciana ante el Zalgiris la semana pasada, los dirigidos por Pedro Martínez buscarán resarcirse frente a un Real Madrid que llega en racha, tras imponerse al Barça Basket en el Palau Blaugrana bajo la dirección de Sergio Scariolo.
¿Cuándo es el Valencia Basket vs Real Madrid de Euroliga de baloncesto?
Duelo de altos vuelos entre dos aspirantes de la Liga Endesa que buscan consolidarse como contendientes en Euroliga. Este martes 11 de noviembre, a las 20:30, Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en un choque clave, con una victoria crucial en juego para acercarse a los seis primeros puestos. Entre las batallas más esperadas estarán Pedro Martínez frente a Sergio Scariolo, Facundo Campazzo ante Jean Montero y Jaime Padrilla midiéndose con Walter Tavares, mientras se espera con interés el protagonismo de Alex Len.
El Real Madrid llega al Roig Arena con un historial favorable de 9 victorias frente a 5 ante Valencia Basket en Euroliga, recordando que su último enfrentamiento en la máxima competición europea tuvo lugar el 11 de enero de 2024. Los blancos encadenan cuatro triunfos consecutivos en Euroliga, mientras que la última victoria valenciana en este duelo data del 19 de febrero de 2021, cuando se impusieron por 89-78.
¿Dónde ver el Valencia – Madrid de Euroleague?
El partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga, que se jugará el martes 11 de noviembre a las 20:30, se podrá seguir en directo a través de los canales de Deporte de Movistar Plus+. Este duelo entre equipos de la Liga Endesa es un nuevo capítulo tras la final de ACB disputada el pasado junio. Valencia Basket, segundo máximo anotador de la competición con 90,7 puntos por partido, se medirá a un Real Madrid que se destaca como la quinta mejor defensa, dejando a sus rivales en una media de 81,2 puntos.
Plantilla Valencia Basket Euroliga
- Brancou Badio
- Josep Puerto
- Sergio de Larrea
- Xavi López-Arostegui
- Jean Montero
- Omari Moore
- Darius Thompson
- Isaac Nogués
- Kameron Taylor
- Nathan Reuvers
- Braxton Key
- Jaime Pradilla
- Neal Sako
- Matthew Costello
- Yankuba Sima
- Entrenador: Pedro Martínez
Plantilla Real Madrid Euroliga
- Facundo Campazzo
- Theo Maledon
- Sergio Llull
- Andrés Feliz
- Trey Lyles
- David Krämer
- Alberto Abalde
- Gabriele Procida
- Mario Hezonja
- Gabriel Deck
- Izan Almansa
- Chuma Okeke
- Usman Garuba
- Walter Tavares
- Alex Lex
- Entrenador: Sergio Scariolo