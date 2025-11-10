La jornada 10 de la Euroliga trae consigo duelo español. En el Roig Arena, Valencia Basket se enfrentará al Real Madrid, con ambos conjuntos igualados en el inicio de la temporada con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas. A pesar de la derrota valenciana ante el Zalgiris la semana pasada, los dirigidos por Pedro Martínez buscarán resarcirse frente a un Real Madrid que llega en racha, tras imponerse al Barça Basket en el Palau Blaugrana bajo la dirección de Sergio Scariolo.

¿Cuándo es el Valencia Basket vs Real Madrid de Euroliga de baloncesto?

Duelo de altos vuelos entre dos aspirantes de la Liga Endesa que buscan consolidarse como contendientes en Euroliga. Este martes 11 de noviembre, a las 20:30, Valencia Basket y Real Madrid se enfrentan en un choque clave, con una victoria crucial en juego para acercarse a los seis primeros puestos. Entre las batallas más esperadas estarán Pedro Martínez frente a Sergio Scariolo, Facundo Campazzo ante Jean Montero y Jaime Padrilla midiéndose con Walter Tavares, mientras se espera con interés el protagonismo de Alex Len.

El Real Madrid llega al Roig Arena con un historial favorable de 9 victorias frente a 5 ante Valencia Basket en Euroliga, recordando que su último enfrentamiento en la máxima competición europea tuvo lugar el 11 de enero de 2024. Los blancos encadenan cuatro triunfos consecutivos en Euroliga, mientras que la última victoria valenciana en este duelo data del 19 de febrero de 2021, cuando se impusieron por 89-78.

¿Dónde ver el Valencia – Madrid de Euroleague?

El partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga, que se jugará el martes 11 de noviembre a las 20:30, se podrá seguir en directo a través de los canales de Deporte de Movistar Plus+. Este duelo entre equipos de la Liga Endesa es un nuevo capítulo tras la final de ACB disputada el pasado junio. Valencia Basket, segundo máximo anotador de la competición con 90,7 puntos por partido, se medirá a un Real Madrid que se destaca como la quinta mejor defensa, dejando a sus rivales en una media de 81,2 puntos.

Plantilla Valencia Basket Euroliga

Brancou Badio

Josep Puerto

Sergio de Larrea

Xavi López-Arostegui

Jean Montero

Omari Moore

Darius Thompson

Isaac Nogués

Kameron Taylor

Nathan Reuvers

Braxton Key

Jaime Pradilla

Neal Sako

Matthew Costello

Yankuba Sima

Entrenador: Pedro Martínez

Plantilla Real Madrid Euroliga