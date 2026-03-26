El mercado de la Euroliga se mantiene activo y lleno de rumores de cara al verano. Varios clubes perfilan diferentes jugadores con el objetivo de reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada. Además, algunos jugadores se dejan querer y contemplan un cambio de aires en los próximos meses, como un exjugador del Valencia Basket que ha dejado claro cuál es su deseo respecto al futuro de su carrera.

Joffrey Lauvergne muestra su deseo de fichar por Partizan

Joffrey Lauvergne concedió una entrevista al medio serbio Meridian Sport en la que dejó claro cuál es su objetivo para terminar su carrera deportiva: “Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera en el Partizan. Ese es mi objetivo. Ya veremos si es posible en el futuro; pero eso es lo que quiero”. No es la primera vez que el pívot francés hace este tipo de declaraciones sobre su futuro.

El jugador de 34 años, que actualmente sigue en el ASVEL Villeurbanne, confirmó que espera una oferta del conjunto serbio para regresar y que las conversaciones entre las partes serían muy sencillas para llegar a un acuerdo: “Sólo bastaría una llamada para volver”. Además, el exjugador de Valencia Basket señaló que está aprendiendo serbio para poder vivir allí con su familia.

La etapa de Joffrey Lauvergne en Partizan que le llevó a la NBA

Esta temporada, Lauvergne está teniendo un rendimiento constante en el ASVEL Villeurbanne de la liga francesa, promediando más de 12 puntos y 4 rebotes por partido. A sus 34 años, el jugador francés se ha convertido en uno de los referentes del equipo, demostrando nivel suficiente para ocupar un puesto de rotación en la Euroliga, como podría ser el caso de Partizan.

En sus inicios europeos, Lauvergne ya dejó huella en el Partizan, donde rápidamente se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Durante sus primeras temporadas en Belgrado promedió alrededor de 11 puntos y más de 7 rebotes por partido, mostrando su capacidad para dominar tanto en el juego interior como en el rebote, lo que le valió dar el salto a la NBA con Denver Nuggets, Chicago Bulls y San Antonio Spurs.

Números con Valencia Basket de Joffrey Lauvergne