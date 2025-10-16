Durante su etapa universitaria, una noche lo convirtió en leyenda silenciosa entre estadios de EE. UU. Cuando parecía que su destino era otro, ese episodio revive ahora como argumento para su llegada blanca. Esa victoria, ese récord, ese tiro decisivo… todo cobra sentido si termina vistiendo la camiseta del Real Madrid.

La noche de 44 puntos que marcó una carrera en la NCAA

En marzo de 2019, Garrison Mathews protagonizó una actuación memorable defendiendo los colores de Lipscomb University: 44 puntos ante North Carolina State, en un reñido partido de cuartos de final del NIT que terminó 94–93. Aquella noche estableció el récord más recordado de la NCAA al anotar 14 de 24 en tiros de campo —incluyendo 8 de 13 en triples— añadiendo además 8 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Fue la cifra más alta jamás anotada por un jugador visitante en el histórico Reynolds Coliseum, uno de los templos de la NCAA.

Ese partido no fue solo una explosión individual, sino el detonante para que su nombre empezara a generar ecos más allá del circuito universitario. Con un récord personal que aún se recuerda en Tennessee, Garrison Mathews demostró que podía asumir la luz de los focos cuando el momento lo exigía. Tras quedarse sin sitio en la NBA, ¿ha llegado el momento de demostrarlo en el viejo continente en un club de la máxima exigencia?

Garrison Mathews al Real Madrid Baloncesto: ¿una amenaza de tirador con historia?

El Real Madrid busca un tirador externo que complemente su rotación de perímetro. El nombre de Garrison Mathews aparece con fuerza en la agenda merengue, precisamente por ese perfil que ha demostrado no solo con sus minutos en la NBA, sino con sus noches más memorables. Si finalmente firma, traerá consigo ese pasado de anotador potente y esa capacidad de encender un partido desde el triple cuando parece que el choque se decida lejos de su tablero defensivo.