A pesar de que el Real Madrid está centrado en lo estrictamente deportivo en pista, la dirección deportiva, encabezada por Sergio Rodríguez, continúa rastreando el mercado en busca de un refuerzo exterior capaz de aportar amenaza desde el triple. En las últimas horas, un escolta con un futuro delicado en la NBA se ha puesto a tiro y el conjunto blanco estudia la fórmula de encontrarle un hueco en esta plantilla.

Garrison Mathews, opción seria para el perímetro del Real Madrid

El Real Madrid sigue atento al mercado en busca de un exterior con capacidad de aportar puntos desde el perímetro. En esa búsqueda, tal como ha informado Tiempo de Basket, el nombre de Garrison Mathews ha entrado con fuerza en la agenda blanca. El escolta estadounidense, que actualmente milita en los New York Knicks con un contrato tipo Exhibit 10, podría quedar libre en los próximos días, una situación que el club merengue vigila muy de cerca.

Según el medio citado, fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el interés del Real Madrid es real, especialmente si los Knicks deciden no retenerle. En caso de salir adelante la operación, Garrison Mathews ofrecería al conjunto de Sergio Scariolo una amenaza exterior constante y una pieza de tirador que le ha faltado al equipo en las últimas campañas, ya que jugadores como Xavier Rathan-Mayes no han acabado de cuajar.

Así podría funcionar Garrison Mathews en el Real Madrid de Sergio Scariolo

Garrison Mathews ha tenido un recorrido sólido en la NBA, pasando por franquicias como Washington Wizards, Houston Rockets y Atlanta Hawks, donde se ha consolidado como un especialista en el tiro exterior. A lo largo de sus temporadas en la liga americana, el escolta promedió cerca de un 38-39% de acierto desde la línea de tres puntos.

En el Real Madrid, Mathews podría ofrecer precisamente ese perfil que el equipo lleva tiempo buscando: un tirador fiable y con experiencia en escenarios exigentes. Su llegada, a expensas de su adaptación a la Euroliga y al baloncesto europeo, aportaría una figura con capacidad de castigar desde el perímetro y resolver partidos trabados.

Plantilla Real Madrid 2025-26

Bases: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz

Escoltas: Sergio Llull

Aleros: David Kramer, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

Ala-pívots: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba, Trey Lyles

Pívots: Bruno Fernando, Edy Tavares