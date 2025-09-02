El Barça Basket cuenta con varios jugadores en el Eurobasket 2025, y muchos de ellos con protagonismo elevado en sus respectivas selecciones. Además, el conjunto azulgrana tiene exjugadores que también participan en este prestigioso internacional. Uno de ellos, que ha cambiado de aires durante este mercado de fichajes veraniego, ha sido una de las noticias más desagradables de las últimas horas.

Rokas Jokubaitis se rompe y dice adiós al Eurobasket 2025

Rokas Jokubaitis se despide del Eurobasket 2025 tras confirmarse la peor de las noticias: una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. El base lituano, que estaba siendo uno de los jugadores más diferenciales de su país en el torneo, tendrá que pasar por un largo proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de las pistas al menos seis meses.

El contratiempo llega en su mejor momento deportivo, liderando a Lituania en puntos y asistencias, y siendo clave en el buen arranque del combinado báltico. El Barça Basket, club en el que Jokubaitis militó entre 2021 y 2024, reaccionó de inmediato al diagnóstico enviándole un mensaje de ánimo a través de sus canales oficiales. La entidad culé destacó su paso por la disciplina azulgrana y le deseó una pronta recuperación en este difícil momento.

Rokas Jokubaitis: Una dura baja para Lituania antes de su nuevo proyecto Euroliga

El crecimiento de Rokas Jokubaitis se había confirmado este Eurobasket, convirtiéndose en el auténtico líder de la selección lituana. Con promedios de 17,3 puntos y 8,5 asistencias, era el máximo asistente del campeonato, además de destacar en robos y valoración. Su lesión deja a Lituania sin su jugador más determinante en un momento clave del torneo.

La noticia también supone un golpe para el Bayern de Múnich, que lo incorporó este verano con un contrato hasta 2028 y lo veía como pieza clave para su proyecto en Euroliga. El conjunto alemán pierde durante varios meses a una de sus apuestas de este mercado de fichajes.

Tras el partido, el seleccionador Rimas Kurtinaitis lamentó la situación del ex del Barça Basket y lamentó su pérdida: “Lamento haber perdido al jugador más importante de nuestro equipo, pero es algo que pasa. Será una gran pérdida para Lituania”.

Las lesiones del Eurobasket 2025

En este inicio de Eurobasket, las lesiones están marcando las noticias negativas y el devenir de las selecciones en estas primeras tomas de contacto con el torneo. Estos han sido los jugadores lesionados hasta el momento: