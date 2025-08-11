Rokas Jokubaitis fue una de las irrupciones jóvenes más interesantes del baloncesto lituano. El jugador tiró la puerta abajo en Zalgiris, lo que hizo que aterrizara a un Barça Basket muy ganador de la mano de Saras Jasikevicius. Tras unas temporadas en positivo, pero sin acabar de explotar como estrella, acabó recalando en Maccabi Tel Aviv. Sin embargo, volverá a moverse.

Un secreto a voces entre Rokas Jokubaitis y Maccabi Tel Aviv

Una temporada ha durado Rokas Jokubaitis en Maccabi Tel Aviv. Tras un año convulso en un territorio con las circunstancias que atraviesa, el club ha hecho oficial su adiós de la entidad. La redes sociales del cuadro de Israel se han hecho eco de este hecho que, seguramente, no haya pillado de imprevisto a muchos aficionados. Ya hace tiempo que el destino del ex de Barça Basket parece encaminado a Alemania.

Maccabi Tel Aviv basketball club thanks Rokas Jokubaitis and wishes him success on his future path 🙏 pic.twitter.com/1MHSx003fl — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) August 11, 2025

Ya hace tiempo que los sinos de Rokas Jokubaitis y Bayern Munich parecían destinados a encontrarse. A pesar de que hacía tiempo que su llegada a tierras germanas parecía completado, Maccabi Tel Aviv no acababa de anunciar su desvinculación. El propio jugador ya comentó hace días que el asunto estaba cerca de llegar a su resolución y así ha sido. Tras el anuncio del club israelí, ya tiene vía libre para vestir la camiseta de Bayern Munich. El conjunto bávaro es una nueva oportunidad para que, el que fuera uno de los jóvenes del mercado de fichajes Euroliga cuando firmó por Barça Basket, dé otro paso al frente.

El mercado de fichajes Euroliga y el diamante en bruto

Rokas Jokubaitis aún tiene un futuro prometedor por delante con tan solo 24 años. Por el momento, al talentoso lituano le está costando ubicarse en cuanto a rol. El jugador que militó en el Barça Basket es el clásico ‘combo’, pero quizás algo a medias entre ambas posiciones. Sus carencias con la mano no dominante le complica la generación de juego de bloqueo directo y sistemas de indirectos. Por otro lado, no es un jugador con la capacidad de 1×1 de talentos como Nadir Hifi o Carsen Edwards. Tiene mucho baloncesto en sus manos, pero tendrá que seguir encontrándose sobre la pista.

Las estadísticas de Rokas Jokubaitis

2020-21, Zalgiris Kaunas: 33 PJ, 8.2 pts, 1.6 reb, 3.9 ast, 9.1 val

2021-22, FC Barcelona: 31 PJ, 7.6 pts, 1.9 reb, 2.9 ast, 8.5 val

2022-23, FC Barcelona: 33 PJ, 7.8 pts, 2.1 reb, 4 ast, 9.2 val

2023-24, FC Barcelona: 32 PJ, 7.4 pts, 1.5 reb, 2.8 ast, 8 val

2024-25, Maccabi Tel Aviv: 22 PJ, 11 pts, 2.7 reb, 4.1 ast, 13.1 val