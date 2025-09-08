Todos los equipos ACB ya han empezado sus pretemporadas. El calendario y las competiciones internacionales cada vez ponen la tarea a los clubes algo más complicada. Este año, con el Eurobasket, muchos equipos han empezado con numerosas bajas. La actualidad no se para y los equipos quieren llegar en mejores condiciones al inicio de la Liga Endesa. Este pasado fin de semana, en un pequeño pueblo cerca de Barcelona, cinco equipos de la Liga Endesa se han encontrado para disputar sus primeros amistosos.

Sant Julià de Vilatorta, de la tranquilidad al ojo del huracán

Sant Julià de Vilatorta es un pueblo de la provincia de Barcelona. Cuenta con poco más de 3000 habitantes. Este fin de semana, Hiopos Lleida, Bàsquet Girona, Baxi Manresa, Joventut de Badalona y Morabanc Andorra, han cambiado por completo la realidad de sus vecinos, encontrándose en el pabellón Esportiu Municipal para enfrentarse entre ellos en un torneo amistoso.

El fin de semana se abrió el jueves con la victoria del Joventut de Badalona ante el Hiopos Lleida por 78–62, mientras que el viernes el Morabanc Andorra se impuso al BAXI Manresa por un ajustado 96–101. El sábado, el Bàsquet Girona sorprendió a la Penya con un contundente 109–89 gracias a su acierto exterior, y el domingo el Manresa cerró el torneo con un emocionante triunfo 81–78 frente al Lleida, decidido por un triple en los instantes finales.

Reestrenos, pólvora y lluvia de triples para arrancar

La gran noticia de este fin de semana fue el regreso de Ricky Rubio. El del Masnou, dejó palpable muestras de su infinita calidad. Lejos aún de su mejor nivel físico, repartió juego, anotó y dejó claro que va a ser una pieza clave en esta Penya de Dani Miret. Más allá de los números, el reestreno de Ricky fue un recordatorio de su calidad y de lo que significa para el equipo, aportando liderazgo y creatividad en cada acción.

No por esperada dejó de ser ilusionante la vuelta de Ricky. Lo que nadie esperaba fue la puesta en escena de Bàsquet Girona, que dejó a todos sorprendidos. Una auténtica lluvia de triples, a través de un juego muy rápido y vertical atropelló a los verdinegros, que vieron cómo Girona se iba hasta los 109 puntos. La guinda final la puso el BAXI Manresa, que cerró el fin de semana con un triple desde medio campo sobre la bocina de Gerard Fernández que decidió el partido frente a Hiopos Lleida y desató la euforia en la grada.

Amistosos de pretemporada con fines benéficos

Este torneo que se disputa en Sant Julià de Vilatorta no solo se distingue por su nivel competitivo, sino también por su compromiso social. Desde hace más de 20 años, el torneo colabora activamente con Càritas, una organización benéfica dedicada a la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. En ediciones anteriores, se han recaudado alimentos por un valor de 2.500 euros, principalmente arroz y pasta. Este año, para adaptarse mejor a las necesidades actuales, se ha decidido realizar una donación directa en efectivo de 3.000 euros a Càritas, además de seguir recibiendo alimentos que se entregarán a la organización.