La reciente derrota ante el Valencia Basket ha terminado de precipitar los movimientos en el San Pablo Burgos, evidenciando aún más las carencias ofensivas del equipo en un momento clave de la temporada. Este resultado ha acelerado la búsqueda de soluciones inmediatas, y todo apunta a que la llegada de un nuevo base se va a dar en las próximas horas.

Max Heidegger, cerca de llegar al San Pablo Burgos

Tal y como ha informado el Diario de Burgos, Max Heidegger está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del San Pablo Burgos, en una operación que podría cerrarse en cuestión de horas. Se espera que entre el lunes y el martes pueda estar en la ciudad para pasar el reconocimiento médico. El base viene de firmar 15,2 puntos por partido en la liga israelí, con un destacado 40% en triples, lanzando casi siete por encuentro.

Su fichaje, que llega tras la derrota contra Valencia Basket, responde a la necesidad urgente del equipo tras la lesión de Jhivvan Jackson, aportando anotación y generación ofensiva. Además, Heidegger ya conoce la Liga Endesa tras su paso por Baskonia en la temporada 2022/23, lo que facilitaría su adaptación inmediata.

La experiencia de Max Heidegger y la necesidad del San Pablo Burgos

El paso de Max Heidegger por España, concretamente en Baskonia durante la temporada 2022/23, fue breve pero útil para su desarrollo. No tuvo un rol protagonista, pero sí dispuso de minutos tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, con promedios de un total de 9 puntos, 1,3 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

Su posible fichaje por el San Pablo Burgos tiene mucho sentido, ya que el equipo necesita puntos y desborde exterior de forma urgente. Heidegger es un base con un perfil claramente ofensivo, capaz de generarse sus propios tiros y asumir responsabilidades en momentos decisivos. Tras la baja de Jhivvan Jackson, Burgos ha perdido capacidad anotadora, y ahí es donde el estadounidense puede ser una solución directa.

Plantilla San Pablo Burgos 2025-26

Bases: Jón Axel Guðmundsson, Raul Neto

Escoltas: Gonzalo Corbalán, Jhivvan Jackson

Aleros: Juan Rubio, Pablo Almazán, Leo Meindl

Ala-pívots: Jermaine Samuels Jr., Dani Díez

Pívots: Yannick Nzosa, Ethan Happ, Augusto Lima, Luke Fischer

Entrenador: Porfi Fisac