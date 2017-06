Aíto, Bové, Abril y etc deleitaron a los asistentes en la presentación de L'H

Seguramente sea la última charla del libro 'Historia del Baloncesto en España' hasta Navidades.

Más de 60 personas se acercaron a la bonita Biblioteca Sala para hablar de baloncesto.

La sala de la biblioteca Tecla Sala de L'H, prácticamente, se llenó (Foto: David Navarro) Historia del Baloncesto en España, se volvió a conseguir reunir un ambiente cálido y cercano de baloncesto en la . Ante el deleite de más de 60 personas de y quien escribe estas líneas Aíto García Reneses, Toni Bové, Miguelito López Abril y Enric Gil sumaron anécdota tras anécdota entre risas y buenos recuerdos. El acto fue muy bien dinamizado por la presentadora de la Televisión de L’H Montse Maneja, quien es nieta del mítico Marcel.lí Maneja: "Me comentan que producción de la obra y la gira por España de charlas y presentaciones es posible gracias a Endesa y Solobasket.com, por ello, también les estamos agradecidos hoy en L'Hospitalet, lugar de donde es Carlos Jiménez, el autor del libro. Gracias también al Ayuntamiento por cedernos un espacio tan acogedor y bonito". El acto tuvo lugar en la bonita Biblioteca Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat. Una preciosa fábrica del siglo XVIII, que al principio produjo papel y más tarde algodón, reconvertida con estilo en un espacio cultural.

“Recuerdo que hubo un tiempo en el que los jugadores me pedían consejo cuando iban a negociar sus contratos. Esto ahora ya no pasa porque ya tiene uno o más agentes. Miguelito (López Abril) fue uno de ellos. Acababa la temporada y me explicaba que por renovar como jugador en el Barça les iba a pedir lo que él consideraba mucho dinero y que si no se lo daban amenazaría con marcharse. Le dije que no dijera nada y esperara a que le hicieran una oferta. Así lo hizo y le pagaron el doble de lo que pensaba” explica con humor Aíto. Pero el técnico madrileño también tuvo un discurso más serio y actual: "Estamos mirando de hacer una liga universitaria donde se trabajaría la formación de jugador deportiva y académica. De los dieciocho a los veinte y algo hay como un vacío donde el jugador necesita seguir formándose. No todos van a ser Rudys y Rickis Rubio. Recuerdo, por ejemplo, que a Pau Ribas le costó más y mira que gran jugador es. Necesitan tiempo para mejorar y entonces tal vez lleguen. Sin embargo, no estamos tan mal si miramos los resultados de la selección, antes seríamos en el ranking mundial el número treinta y ahora somos el número dos. Eso quiere decir que hay sitios en los que no se trabaja muy bien y otros sitios que sí se trabaja muy bien".

Carlos Jiménez se dirige a los asistentes (Foto: David Navarro) he estado en nuevo Olimpiadas. Ver trabajar a los norteamericanos era increíble. Nosotros estábamos a años luz de ellos. Yo siempre quería ir Olimpiadas para aprender pero Aíto siempre me ponía pegas porque eran tiempos de pretemporada”.

L’Enric Gil periodista del Diari de L’Hospitalet y autor del libro 75 anys del Club Bàsquet L’Hospitalet también recordó “en el libro intervengo, aunque estoy muy agradecido, hablando de cuando el CB Hospitalet jugó por primera vez la máxima competición nacional en 1974 con Bob Gords” a lo que Aíto interrupió diciendo: “qué bueno era aquel jugador”.

Por último, López Abril comentó lo duro que fue hablar de aquella temporada 85-86 en la que entrenó al Santa Coloma de Gramanet: “yo creo que como tardé tanto en escribirle a Carlos me castigó y me puse aquella temporada que fue muy mala. Habían jugadores que le prestaban dinero a otros compañeros porque se habían parado los pagos durante mucho tiempo”.

Como público habían históricos entrañables como ex jugadora Pepa Soler, el hijo de Emilio Galve (ex compañero de Kucharski en el Laietà y rival en los 40) o Xabier Añua, entrenador que fichó a Aíto de Estudiantes para incorporarlo en su F.C. Barcelona de entonces.

Aíto García Reneses habla con Carlos Jiménez y Xabier Añua, este último fue entrenador suyo (Foto: David Navarro)

, que acudió a la presentación me anota que "".

La charla de ayer en Hospitalet de Llobregat, posiblemente haya sido la última hasta finales de año y no podría cerrarlas de mejor forma, entre mucha gente del baloncesto, buenos amigos y familiares.

No sé ni cuándo ni dónde será la próxima parada pero tras más de un año y medio yendo por toda España de una cosa estoy muy seguro, allá donde vayamos, lo pasaremos muy bien y será especial porque seguiremos viajando por difundir el baloncesto y su historia.