El Barça Basket ha decidido continuar con el proyecto de Joan Peñarroya a pesar de no haber ganado ningún título la temporada pasada y la dirección deportiva, encabezada por Juan Carlos Navarro, está confeccionando la próxima plantilla acudiendo a un mercado distinto al de veranos anteriores. Sin embargo, todavía quedan salidas por confirmarse, como la de un jugador que lo ha comunicado en una entrevista.

James Nnaji no seguirá en el Barça Basket

James Nnaji pone punto final a su etapa en el Barça Basket. El pívot nigeriano, actualmente disputando la Summer League de la NBA con los New York Knicks, confirmó a Mundo Deportivo que no continuará en el club azulgrana tras haber concluido su contrato: “El club y yo sabemos que mi contrato ha finalizado porque tenía 3+2. He acabado mis tres años de contrato con el Barça y los dos años restantes, 2025-26 y 2026-27 son opcionales, así que el club y yo no hemos activado la opción”.

El pívot africano de 20 años, que se formó en la cantera del Barça Basket y debutó en 2022 con Jasikevicius en el banquillo, militó durante la última campaña cedido primero al Bàsquet Girona y luego al Merkezefendi turco, en busca de minutos y crecimiento. Su salida, aún no anunciada oficialmente por la entidad, parece definitiva y se podría comunicar por parte del club en los próximos días.

El futuro de James Nnaji después del Barça Basket

El futuro de James Nnaji apunta con fuerza a la NBA, y más concretamente a los New York Knicks, franquicia que posee sus derechos tras seleccionarlo en el Draft de 2023. Aunque su destino inmediato aún no está cerrado, el joven pívot nigeriano confirmó que hay conversaciones en curso entre su agente y el equipo neoyorquino. “Tengo esperanzas de jugar en la NBA, ese es el objetivo”.

Con dos plazas vacantes en el roster y tres contratos two-way disponibles, la franquicia dirigida por Mike Brown aún debe definir su plantilla, y Nnaji podría entrar en esos planes si convence al cuerpo técnico. Aunque en su última actuación solo sumó 2 puntos y 2 rebotes en 7 minutos ante los Pacers, aún tiene un partido más para mostrar su potencial frente a los Wizards.

¿Falta de oportunidades de James Nnaji en Barça Basket?

Aunque ha salido cedido a distintos equipos por no tener cabida en la primera plantilla del Barça Basket, James Nnaji valora positivamente su paso por el conjunto catalán y cree que su proyección hacia la NBA se debe en gran parte a esta etapa en el Palau: “No diría que no me dieron suficientes oportunidades. Me dieron oportunidades e intenté maximizar las que tuve”.