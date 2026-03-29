Todo apunta a que AJ Dybantsa se llevará el pick número uno del Draft NBA 2026, dejando atrás a talentos como Darryn Peterson, Cam Boozer o Caleb Wilson. El Draft 2027 podría estar dominado por Cameron Williams de Duke o Brunce Branch de BYU, mientras que el 2028 ya muestra un fuerte tinte azulgrana, con dos promesas de la cantera del Barça Basket listos para entrar entre los picks más altos.

Nikola Kusturica se posiciona entre el pick one y el tercero

El escolta serbio Kusturica combina varias cualidades muy valoradas en el Draft NBA: capacidad de anotación desde el perímetro, habilidad para generar juego tras bote y experiencia competitiva. Ya ha formado parte del roster de Xavi Pascual y se ha consolidado como uno de los talentos más dominantes de la cantera del Barça Basket.

Desde Estados Unidos, Nikola Kusturica aparece como candidato al pick número uno, en competencia con CJ Rosser, y también suena para la tercera posición, disputándola con el francés Nathan Soliman. Su proyección ha crecido tras dominar el equipo junior del Barça Basket, formar parte del roster de la Liga U22 y sumar minutos en Liga Endesa y Euroliga. El gran interrogante será su decisión en el verano de 2027: continuar con el Barça Basket o dar el salto a la NCAA, en un escenario similar al de Dame Sarr.

Joaquim Boumtje Boumtje no para de subir

Se ha hablado mucho de Sayon Keita, Kusturica o Mohamed Dabone, pero Joaquim Boumtje Boumtje sigue ganando protagonismo de cara al Draft NBA 2028. Su perfil lo convierte en un talento muy atractivo para la pintura de cualquier franquicia. Internacional con Estados Unidos en categorías inferiores, es uno de los jugadores más vigilados de la cantera del Barça Basket, dominando tanto el equipo junior —donde se espera que sea clave en la Final Four de Euroliga en Atenas— como el filial de U22.

Boumtje Boumtje combina un físico imponente con sorprendente movilidad para su 6-11. Se mueve con agilidad, demuestra rapidez y gran coordinación, además de cierto manejo de balón y capacidad para jugar por encima del aro. Su toque cerca del aro y su presencia dominante en la pintura lo convierten en un prospect muy atractivo, proyectado entre los picks 6 y 10 del Draft NBA.

Jugadores europeos top del Draft NBA 2028