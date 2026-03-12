La rumorología sobre posibles fichajes suele acaparar titulares hasta la llegada de la temporada baja en la Liga Endesa, pero las renovaciones de jugadores clave también forman parte de ese escenario. En ese contexto, el BAXI Manresa estaría muy cerca de asegurar la continuidad de una pieza fundamental para Diego Ocampo. Según informa Óscar Herreros en su perfil de X, el club del Bages tendría muy avanzada la renovación de uno de los pilares de su proyecto.

Manresa muy cerca de la renovación de Pierre Oriola

El pívot de Tàrrega regresó a Manresa a mediados del pasado mes de noviembre, después de proclamarse campeón de la liga mexicana con Fuerza Regia. Meses más tarde, el veterano interior, con más de catorce temporadas en la élite, estaría muy cerca de prolongar su etapa en el club y renovar su vínculo con la entidad del Bages.

El Baxi Manresa té a prop la renovació de Pierre Oriola per a les properes dues temporades. El pivot de Tàrrega està sent clau en la seva tercera etapa a Manresa (9.1p, 5.6r, 1.8a i 13.3val a #Eurocup i 9.8p i 4.8p a #LigaEndesa) pic.twitter.com/vHLwmMnUGN — Óscar Herreros (@oscarherreros) March 12, 2026

La continuidad de Oriola sería por dos temporadas, en una operación importante tanto en clave de presente como de futuro para el BAXI Manresa. Esta campaña, el interior catalán promedia 9,8 puntos y 4,8 rebotes en 18,9 minutos por partido, mientras que en la EuroCup ha firmado 9 puntos y 5,5 rebotes de media en once encuentros.

Ahora deberá decidir si prolonga la que sería su tercera etapa en el club del Bages o si, por el contrario, explora nuevos horizontes, sabiendo que su perfil despierta el interés de varios equipos de la Liga Endesa, incluso podría buscar nuevos retos más allá de España como sucedió en el pasado con su experiencia en Grecia, o de manera más reciente, en México.

Múltiples aventuras en ACB

Formado en la cantera del Manresa desde su etapa junior —tras iniciarse en el CN Tàrrega y en Lleida—, Oriol, internacional con España, debutó con el conjunto del Bages en la ACB durante la temporada 2009-2010. Posteriormente ha vestido las camisetas de Lleida, Huesca, Sevilla, Valencia Basket, Barça, Bàsquet Girona, AEK, Fuerza Regia y, de nuevo, la del BAXI Manresa.