La dictadura de las 15 fichas: Cómo el calendario europeo ha dinamitado el mercado de la ACB

El verano de baloncesto suele ser territorio abonado para el hype: rumores en redes, culebrones que se alargan semanas y ese fichaje estrella que promete vender abonos por sí solo. Pero si dejamos a un lado el ruido y miramos cómo se están construyendo las plantillas este año, la realidad es otra muy distinta. La figura del quinteto clásico de memoria ha pasado a la historia. Construir un equipo de baloncesto de élite ya no consiste en juntar a cinco jugones y rodearlos de complementos cumplidores, consiste en diseñar un bloque capaz de resistir contra todo.

La trampa de los 80 partidos

Las matemáticas del baloncesto europeo actual son una locura. Entre la Euroliga de 18 o 20 equipos, el invento del Play-In, las ventanas FIBA y una Liga Endesa donde cualquiera te pinta la cara si sales a medio gas, un club de primera línea se va a ir tranquilamente a los 80 o 85 partidos oficiales en una temporada.

Es, a efectos prácticos, un calendario con volumen de NBA pero con la exigencia física y la tensión de Europa, donde no existen las “noches libres” ni los partidos de trámite.

IMAGO / One Inch Productions

El desgaste no es una posibilidad; es una certeza. En enero, las piernas pesan el doble. Si en ese momento la rotación se reduce a ocho jugadores de confianza, la temporada se ha terminado antes de empezar la primavera. Por eso, las secretarías técnicas han cambiado el chip. Ya no se busca al jugador franquicia que juegue 35 minutos por noche. Se busca duplicar, y casi triplicar, las garantías en cada posición.

Menos brillo, más soldados: El espejo de los grandes

Si analizamos los movimientos de los despachos en la zona noble de la ACB, el patrón es idéntico:

La profundidad como obsesión: El Real Madrid o el Barça ya no fichan para tener un “cinco de gala”. Fichan pensando en que la segunda unidad pueda salir a morder con la misma intensidad que la primera. Perfiles físicos, capaces de defender varias posiciones y que acepten que habrá días en los que jueguen 25 minutos y otros en los que apenas huelan la pista por pura gestión de esfuerzos.



El Real Madrid o el Barça ya no fichan para tener un “cinco de gala”. Fichan pensando en que la segunda unidad pueda salir a morder con la misma intensidad que la primera. Perfiles físicos, capaces de defender varias posiciones y que acepten que habrá días en los que jueguen 25 minutos y otros en los que apenas huelan la pista por pura gestión de esfuerzos. El ejemplo de la “clase media”: Equipos como Unicaja o Valencia Basket llevan tiempo demostrando que un bloque de 13 o 14 jugadores hiperconectados y con roles intercambiables compite mejor a largo plazo que una plantilla corta sostenida por dos estrellas propensas a lesionarse por acumulación de fatiga.

El nuevo perfil de jugador: Polivalencia y ego bajo control

En este nuevo escenario, el mercado se ha vuelto muy selectivo. El jugador unidimensional, por muy bueno que sea metiendo puntos, empieza a ser un lujo difícil de justificar si no aporta en otras facetas. Ahora mismo, los directores deportivos buscan tres cosas muy concretas:

Híbridos posicionales: El base que puede compartir pista con otro generador, o el “cuatro” capaz de hacer de “cinco” abierto para cambiar el ritmo de un partido. La rigidez táctica es sinónimo de derrota.



El base que puede compartir pista con otro generador, o el “cuatro” capaz de hacer de “cinco” abierto para cambiar el ritmo de un partido. La rigidez táctica es sinónimo de derrota. Gestión de vestuario: Mantener motivado a un jugador con cartel de estrella cuando le toca jugar 12 minutos en una pista complicada de la ACB es el verdadero reto de los entrenadores actuales. El talento táctico ya no basta; ahora hace falta psicología de grupo a nivel experto.



Mantener motivado a un jugador con cartel de estrella cuando le toca jugar 12 minutos en una pista complicada de la ACB es el verdadero reto de los entrenadores actuales. El talento táctico ya no basta; ahora hace falta psicología de grupo a nivel experto. Físicos listos para el impacto: Piernas jóvenes, intensidad defensiva y capacidad de ir al rebote. La clase media de la plantilla es la que gana los partidos de fase regular en febrero.

Una carrera de fondo

El baloncesto romántico de los noventa, donde los aficionados se sabían el cinco inicial de carrerilla, es cosa del pasado. El mercado de verano ya no se gana fichando al máximo anotador de la temporada anterior. Se gana construyendo una estructura sólida, un fondo de armario capaz de absorber golpes, viajes interminables y lesiones inevitables. Al final, los títulos de mayo y junio no los levantará el equipo que juegue mejor en octubre, sino el que llegue con más soldados en pie a la batalla final.