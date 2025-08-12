El nuevo y flamante fichaje de Casademont Zaragoza, Erik Stevenson, viene de atravesar un momento deportivo más que positivo. Su llegada a la ACB en el mercado de fichajes genera ilusión tras sus actuaciones recientes en G-League y Summer NBA. Sin embargo, su carrera no ha sido un camino de rosas, sobre todo en su periplo por Texas.

Un sueño NBA truncado para Erik Stevenson

El sueño de prácticamente todos los jugadores de baloncesto es triunfar en la NBA. Sin embargo, y a pesar de lucharlo con esmero, Erik Stevenson no pudo lograrlo. El jugador que ahora llega en calidad de estrella a Casademont Zaragoza, en su momento, ya se llevó un primer batacazo en el Draft de 2023 al no ser elegido. A pesar del duro golpe, logró un contrato temporal con San Antonio Spurs. No obstante, lejos de ser motivo de alegría, su periplo por Texas acabó en un nuevo mazazo para el jugador.

❤️ "Haré lo que sea para ayudar al equipo a ganar"



🤜 Así se define @ej_stevenson5 🤛 pic.twitter.com/fIMwoN3evU — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) August 6, 2025

Contrato Exhibit 10: qué es y por qué el fichaje de Casademont Zaragoza recibió una bonificación

Erik Stevenson, seguramente, sabía que la incertidumbre era parte de su carrera en aquel momento tras firmar un contrato Exhibit 10. Este tipo de vínculos sirven para probar a jugadores. La franquicia NBA los puede cortar en cualquier momento y no ocupan espacio salarial. Una de las grandes ventajas de este formato para los jugadores es que en caso de recalar en el equipo asociado de la G-League por más de 60 días, reciben una bonificación económica. Por lo que el nuevo jugador de Casademont Zaragoza, al menos, recibió esta contraprestación.

Erik Stevenson CLUTCH triple with 10 seconds left 🔥



Heat get the W in #NBA2KSummerLeague action! pic.twitter.com/9qLzz51AiO — NBA (@NBA) July 15, 2025

Los contratos temporales de la NBA, de vez en cuando, dejan estampas realmente surrealistas y, la que vivió el jugador de Casademont Zaragoza, desde luego que lo fue. El escolta se sobrepuso a su no elección en el Draft con un contrato con la franquicia entrenada por entonces por Gregg Popovic. Sin embargo, la duración del contrato fue de dos días. El contrato ‘Exibit 10’ firmado no fue problema para que fuera despedido sin tan siquiera tener la oportunidad de demostrar.

Una posterior carrera en la G-League