El Barça Basket sorprendió a sus aficionados al anunciar el regreso de Youssoupha Fall el pasado 19 de agosto, apenas dos meses después de haber decidido no renovar su contrato el 30 de junio, convirtiéndose entonces en agente libre de Euroliga. Sin embargo, el inesperado retorno de Fall abre un nuevo capítulo: ¿qué se puede esperar del gigante de Dakar en su segunda etapa en el Palau Blaugrana?

Estadísticas irregulares de Youssoupha Fall en el Barça

Youssoupha Fall llegó al Barça el 31 de julio de 2024 con la misión de reforzar el juego interior del equipo, pero su protagonismo resultó irregular. Sus números quedaron muy por debajo de los que había registrado en sus dos temporadas anteriores con ASVEL, alternando períodos como pívot titular con otros en los que apenas tuvo minutos dentro del sistema de Joan Peñarroya.

Durante los tres partidos de cuartos de final de Liga Endesa, Fall solo promedió 17 minutos en lo que iban a ser sus últimos encuentros con la camiseta del Barça. Sin embargo, vuelve a la espera de conocer cuál será realmente su rol dentro del equipo, existiendo dudas de verlo como cinco titular o alternando desde el banquillo minutos de juego con Willy Hernangómez.

La gran incógnita será ver si, en los minutos clave, Peñarroya opta por mantener a Fall o Willy Hernangómez como pívot titular o decide apostar por Jan Vesely y su experiencia en la posición de cinco, acompañando a Tornike Shengelia o Will Clyburn, dos de los refuerzos más destacados del Barça Basket esta temporada.

11 partidos en dobles dígitios en anotación

Durante sus primeros meses en el Barça Basket, Youssoupha Fall permaneció a la sombra de Willy Hernangómez, con escasos minutos en los primeros tres meses de competición. No obstante, a partir del inicio de 2025 su protagonismo fue en aumento, logrando anotar en dobles dígitos en once partidos y registrar tres dobles-dobles en lo que fue su temporada de debut como azulgrana.

No se prevé un cambio drástico en el rol de Youssoupha Fall. La escasez de alternativas en el mercado de Euroliga y NBA llevó al Barça a apostar nuevamente por su fichaje, buscando además una fórmula para darle un perfil más protagonista en el juego. Su combinación de físico y velocidad hace replantear ciertos aspectos del estilo del equipo, mientras que su capacidad de intimidación en la pintura añade un elemento diferencial frente a los otros interiores del conjunto azulgrana.

El Barça sondeó la opción Ante Tomic

En medio de una larga lista de posibles fichajes para el Barça Basket, los despachos dirigidos por Juan Carlos Navarro exploraron la opción de traer de vuelta a Ante Tomic, actual jugador de la Joventut Badalona y con un historial de ocho temporadas en el Barça. Según confirma Joan Fontes en su perfil de X, finalmente se optó por el regreso de Youssoupha Fall, reforzando así la pintura azulgrana de cara a la temporada 2025-26.