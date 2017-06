Denis Marconato, un pívot de los de antes

A falta de poco más de un mes para cumplir los 42 años, Denis Marconato ha anunciado su retirada. Es muy posible que muchos pensaran que no seguía jugando, que sus recuerdos del pívot italiano venían de muy atrás. Pues no solo seguía pisando las canchas hasta no hace mucho, si no que la temporada 2015/2016 jugaba en Dinamo Sassari, uno de los equipos potentes de la Lega en los últimos años.

Hace poco sacábamos un artículo sobre las plantillas del F.C. Barcelona que ganaron la Euroliga, y en la final de 2003 nos encontrábamos a Marconato como pívot titular de la Benetton de Treviso. El interior italiano fue el segundo mejor jugador de los suyos después de la estrella, Tyus Edney, y le ganó en muchas ocasiones la partida a las torres blaugranas, sobre todo a Roberto Dueñas, ya que Femerling si que igualó el nivel de su rival.

Denis Marconato, que cambia la Benetton por el F.C. Barcelona, se volverá a ver las caras con Miralles (Foto cortesía de Legabasket)

Una década antes de esa final ya había debutado con el equipo de Treviso, pero aún era un joven imberbe y fue cedido al Petrarca Padova que jugaba en la Serie A2. Allí demostró todas sus capacidades y, tras una sola temporada, ya fue repescado para la Benetton, en cuya plantilla permaneció nueve temporadas. Con los verdes ganó 2 Copas Saporta, 3 Legas, 6 Copas de Italia y 3 Supercopas. Y no podemos olvidar la mencionada final de la Euroliga.

Asentado como pívot titular de la mejor escuadra italiana de la época, también fue clave en la brillante selección italiana que quedó plata ante Yugoslavia en el Europeo de 1997 y que ganó el Oro ante nuestra selección en el Eurobasket de 1.999.

Aquí podéis ver ese partido de amargo recuerdo para nuestra selección, porque aunque la Plata era un gran resultado, nos veíamos con opciones de subir a lo más alto.

Video of Eurobasket 1999. España vs Italia. Final.

Cuando Denis se decidió a salir de su zona de confort y probar en otros baloncestos del continente, su destino fue el F.C. Barcelona, a donde le acompañó su compatriota y amigo, Gianluca Basile, que también acaba de retirarse recientemente convertido en una leyenda del barcelonismo. Marconato no tuvo tanta suerte y en los tres años que estuvo con los blaugranas, dirigidos por Dusko Ivanovic, solo se ganó una Copa del Rey. Con la entrada de Xavi Pascual llegó una época gloriosa para la entidad, pero el entrenador de Gavá decidió no contar con el "veterano" pívot italiano de 32 años.

Marconato se cuelga del aro

Sobre la retirada definitiva de Basile, que también se anunció en este 2017, aquí tenéis el maravilloso artículo de Guzmán Villardón sobre su retirada: Gianluca Basile, el hombre que intentó esquivar su destino.

La carrera de Marconato parecía encaminada a dar sus últimos coletazos y fichaba por un equipo de menor entidad de los que acostumbraba, el Bruesa GBC entrenado por Pablo Laso. Y además no conseguía dar un gran rendimiento y David Doblas le ganaba la titularidad. Como decíamos los indicios nos mostraban un jugador a punto de la retirada.

Pero a finales de esa temporada, el Armani Jeans Milán decidió repatriarlo para jugar los playoffs por el título. Tras esas eliminatorias, tanto el propio jugador como el resto de los equipos de la Lega, se dieron cuenta de que aún podía ejercer un buen papel de veterano de rotación, y el Montepashi Siena lo fichó para la temporada 2009/2010. Ganaron Lega, Copa de Italia y Supercopa.

A pesar de los buenos resultados de su relación, Montepashi decidió no contar con el veterano pívot, pero está claro que Denis encontró en Siena su piscina de Cocoon particular y aceptó la oferta de Pallacanestro Cantú, fichando por ellos para dos temporadas.

Denis Marconato

Como muestra de lo "acabada" que estaba su carrera reproducimos un extracto de un resumen de una jornada de la Lega, hecho por J.R. Sanchis en diciembre del 2011: "

Un parcial de 18-9 a favor del

en el segundo cuarto marcó el devenir del partido ante el débil

, que maquilló el resultado final con 30 puntos en el último periodo.

-que volvió a

esta temporada- se destapó con la máxima anotación de la jornada -

- doblando la que hasta ahora había sido su mejor anotación en el actual curso. En

,

cerraba una gran semana con 16 puntos y 8 rebotes. Segunda juventud para el ex ACB."

Aquí podéis ver como curiosidad el artículo completo y un vídeo resumen donde Marconato comparte protagonismo en Cantú con Giorgi Shermadini:

Video of Bennet Cantu - BancaTercasTeramo 84-76

Después de esas dos buenas temporadas, aún tuvo tiempo de jugar en Reyer Venezia, volver a Treviso y Cantú, jugar algunos partidos en la Serie B con T.B. Montichiari, y, como ya mencionamos, disputar una temporada con Dinamo Sassari en la que jugó Euroliga y Eurocup.

No vamos a describir a fondo el juego de Denis Marconato, ya que con una carrera de más de 20 temporadas al más alto nivel, todos los aficionados lo habrán visto jugar en un equipo u otro. Decir que no era el más dotado, ni física ni técnicamente, ya que no era ni atlético ni rápido, ni tampoco tenía un gran juego al poste, y aunque si tenía buena mano, nada semejante a los pívots tiradores actuales. Era lo que antes todo el mundo llamaba un "armario empotrado", un jugador grande y duro contra el que nadie quería tener que jugarse los cuartos en la zona. Tenía oficio y no hacía nada que no supiera hacer. Efectivo debajo del aro, con buena mano a cuatro/cinco metros, muy buena selección de tiro, y un par de movimientos buenos que repetía hasta la saciedad. Tal y como titulamos en el artículo, era "un pívot de los de antes", que realizó una gran carrera como secundario, pero que tuvo grandes momentos y que se retira con palmarés del que pocos pueden presumir.