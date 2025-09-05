El Barça Basket ha recuperado a dos piezas clave que llevaban meses fuera por problemas físicos. La entidad azulgrana ha confirmado que ambos han recibido el alta médica y podrán volver a competir, justo a tiempo para preparar la nueva campaña que arrancará en octubre.

Nico Laprovittola: de la lesión a pieza estratégica

El base argentino sufrió una lesión muscular en el arranque de la temporada 2024-25, concretamente en la jornada 4 en partido ante Baskonia, lo que le obligó a parar en un momento decisivo. Hasta entonces, estaba firmando un arramque de campaña notable como líder ofensivo y generador de juego, con buenos números que continuaban su buen año anterior en Euroliga y ACB.

Su regreso representa mucho más que un simple refuerzo: el Barça Basket recupera a uno de sus faros en la pista. De cara a la planificación de la temporada 2025-26, Laprovittola será determinante para equilibrar la rotación exterior, aportar experiencia en los momentos calientes y sostener el ritmo competitivo del equipo desde el primer día, algo de lo que adoleció en varias fases de la pasada temporada.

Juan Núñez: vuelve el futuro

El joven base español, que cobró importancia precisamente tras la lesión de Laprovittola, también vió truncada la temporada 2024-2025, al sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. El base se sometió a una artroscopia en marzo para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Con esta lesión, el jugador dio por finalizada su primera temporada como azulgrana, disputando 25 partidos de Euroliga (5 puntos y 7,4 de valoración) y 20 de ACB (5,1 puntos y 7,6 de valoración).

Su recuperación abre nuevas perspectivas para la temporada 2025-26: el Barça Basket podrá contar con un talento emergente en plena fase de consolidación. Con su visión de juego y frescura, Núñez puede convertirse en un relevo natural para dosificar esfuerzos en una plantilla que aspira a competir al máximo nivel en todas las competiciones. Que vuelvan a la vez los dos bases lesionados los hará unificar ilusión y repartir fuerzas en su recuperación competitiva.