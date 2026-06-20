El jugador de Valencia Basket refrenda la decisión: “Hay mucha polémica, pero pasó lo que pasó”

Valencia Basket no pudo llevarse el triunfo en el primer encuentro de la final ACB pese a rozarlo con las manos. El encuentro, que estuvo dominado mayormente por el cuadro taronja, fue a la prórroga tras varios ‘zarpazos’ de Will Clyburn en los últimos segundos. Las últimas canastas del Barça Basket fueron de mérito, también con mucha pizarra detrás. Sin embargo, eso no evitó la polémica. Ni un Brancou Badio excelso en la prórroga evitó el varapalo.

Las acciones del Valencia Basket de la discordia en la final ACB

Tanto la canasta con saque en campo delantero, como la transición tras los tiros libres han estado en el candelero. Sin embargo, la que verdaderamente ha tenido adeptos y detractores, ha sido la segunda. El Valencia Basket decidió defenderla, pese a haber podido usar una falta que les hiciera ir a la línea a lanzar dos tiros libres con -3 en el marcador. La decisión ha tenido su miga en redes, pero Brancou Badio parece tenerlo claro. En unas declaraciones recogidas por Superdeporte previas al Game 2, se moja.

La locura de Brancou Badio en el inicio de la final del #PlayoffLigaEndesa



¡2⃣0⃣ puntos y 1⃣8⃣ valoración! 💥@brancoupapi99 | @valenciabasket pic.twitter.com/uu2tcuvKnF — Liga Endesa (@ACBCOM) June 19, 2026

El primer partido de la final ACB se lo llevó el Barça, pero el Valencia Basket murió con su idea de juego. En este sentido, en el vestuario, al menos por lo que ha expresado Brancou Badio, lo tienen claro: “Era una gran defensa la que hicimos, metió un triple muy lejano”. Los taronjas son un equipo con una seña de identidad muy marcada, que llevan los partidos a la locura y siempre apuestan por ser valientes. Sin duda, un ejemplo más de ello, aunque saliera cruz.

Brancou Badio sale del paso por la decisión del equipo

Parece que los jugadores además no son ajenos al revuelo generado tras el primer choque de la final ACB. El propio Brancou Badio dio muestras de conocer el debate: “Podíamos haber hecho falta, pero si no hubiera entrado el triple habríamos ganado. Nunca se sabe. En esos momento hay mucha polémica, pero pasó lo que pasó“. Si bien es cierto que no adjudica la decisión al técnico, sí que refrenda lo que hizo el equipo.

Pizarrazo de Xavi Pascual, grenade+flare. pic.twitter.com/t9cmgaSazj — Jesús Gutiérrez (@jesusgutierrrez) June 18, 2026

El próximo encuentro es todo un matchball para Valencia Basket. En caso de caer, el Barça Basket tendría dos oportunidades en casa para poder levantar el título. Eso sí, lo mismo pensaría Panathinaikos en su día. A pesar de que Brancou Badio diera la cara por las polémicas acciones, habrá que ver si en los próximos choques se dan circunstancias similares, si los de Pedro Martínez se mantienen firmes en sus intrépidos ideales.