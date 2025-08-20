Unicaja de Málaga ha tenido que moverse con avidez en el mercado de fichajes de la ACB. La fuga de talento en el cuadro madrileño ha marcado la actualidad del conjunto. Varias de las piezas han partido lejos de tierras andaluzas, pero es que, además, otras, se encuentran en las filas de los diversos combinados nacionales inmersos en competiciones continentales. Por ello, han tenido que cerrar un nuevo refuerzo.

Unicaja de Málaga suma un nuevo integrante en el mercado de fichajes ACB ¿Temporal?

Varias de las piezas cajistas están enroladas en las diferentes disciplinas de sus selecciones nacionales. Actualmente, el Eurobasket y la Americup están en ciernes y el Afrobasket ya afronta el ecuador del torneo. Por ello, son muchos los equipos que están teniendo que afrontar sus pretemporadas en cuadro. Sin embargo, en el caso de Unicaja de Málaga, han decidido moverse en el mercado de fichajes para comenzar a preparar su temporada ACB. Dylan Addae-Wusu irrumpe en la actualidad malagueña.

🟢🟣 DYLAN ADDAE-WUSU realizará la pretemporada con Unicaja.



Escolta estadounidense con pasaporte ghanés.



Viene de cerrar su ciclo universitario con Seton Hall Pirates.



El combinado ACB dirigido por Ibon Navarro ha decidido sumar a Dylan Addae-Wusu en el mercado de fichajes, por lo menos durante su pretemporada. Unicaja de Málaga completará sus posiciones de base y escolta durante esta fase preparatoria con el jugador ghanés. Por el momento, se desconoce si esta vinculación para estas fechas tiene la capacidad de ser prorrogable en caso de que el técnico se quede prendado de sus cualidades. No obstante, nunca se puede dar nada por hecho.

¿Quién es Dylan Addae-Wusu?

El nuevo integrante de Unicaja de Málaga, desde luego, que no es el típico movimiento del mercado de fichajes de un equipo ACB. Si bien en Liga Endesa los temporeros suelen ser más habituales de cara a playoffs, Dylan Addae-Wussu ha llegado para la pretemporada. El jugador tiene 24 años, por lo que aún tiene mucho potencial por delante. Ya sea con intención de ganarse un puesto, como por abrir nuevos mercados en Europa, la realidad es que el ghanés que acumula ya 5 temporadas en NCAA es un jugador desconocido para el gran público.

Dylan Addae-Wusu, a pesar de jugar en las posiciones de base/escolta, es un jugador no especialmente diestro desde la línea de 3 puntos, aunque tampoco catastrófico. Su complexión física es robusta y musculada, a pesar de su 1.93 tiene capacidad para hacer valer sus kilos. Su fuerza le permite atrapar numerosos rebotes a pesar de su posición. Además, es un sustituto idóneo para Alberto Díaz, ya que es un excelso defensor con buenas manos para robar balones. Sin duda, un movimiento más que interesante en el mercado de fichajes de cara a preparar una temporada ACB marcada por los cambios.