Proyecto Monbus Obradoiro 17/18: Muchos pistoleros en O Sar

El equipo de este año destaca por su amenaza desde la línea de tres

Artem Pustovyi y Alberto Corbacho son los "fichajes" de la temporada

Llegan jugadores contrastados como Sábat, David Navarro y Radovic

Matt Thomas es el fichaje rookie y Martins Laksa el de ligas poco conocidas, algo clásico en Obradoiro

Si el gran Andres Montes estuviera aún entre nosotros y se dedicara a narrar los partidos de Obradoiro este año, probablemente se cansaría de usar su famoso "ratatataaaaaa". Los santiagueses, despues de agonizar el año pasado con la defensa del triple (peor equipo de la Liga Endesa en esta faceta), han decidido morir matando. Si hay un aspecto que destaca en la configuración de la plantilla de este año es la amenaza de tres en prácticamente todos los componentes de la plantilla. Y así se ha visto en los amistosos de pretemporada: el equipo ha tenido tres partidos alcanzando los 100 puntos, algo inédito hasta ahora incluso en pretemporada. No ha sido solo a base de aciertos de tres puntos, pero la capacidad de los de Moncho Fernández de abrir el campo y generar espacios está siendo la causa de un juego de ataque vistoso y acertado. Una de las frases que más se ha leído entre la afición, twitteros que siguen al equipo y la prensa local es "este año nos vamos a divertir".

En el debe, por lo visto hasta el momento en los torneos disputados y contrariamente a su historia, puede estar en la defensa, que ha sido el sancta sanctorum histórico de las plantillas de Moncho Fernández. El Alquimista de Pontepedriña y su fantástico equipo, Gonzalo Rodríguez y Victor Pérez, puede que no se "diviertan" tanto y que veamos más de lo habitual "como se lo llevan los demonios" en la banda intentando que el equipo defienda como ellos quieren. Pero como siempre, a base de esfuerzo y trabajo para conseguir que se cumplan las "fucking rules", conseguirán implantar sus conceptos en zona defensiva y eso puede convertir al Obra en un hueso duro de roer. Si consiguen combinar una buena defensa con su capacidad de tiro en ataque, esta puede ser una buena temporada para los compostelanos.

Thomas defendido por Sanders (foto:J. González Marqués)

Otro aspecto a destacar es que el concepto de equipo aún es mas evidente que otros años: no vemos estrellas rutilantes que vayan a absorber mucho juego como podían ser Mickey McConnell o Shayne Whittington (por momentos), pero el nivel medio es muy alto con todos los componentes con capacidad de aportar. Con la baja del muy querido Fran Cardenas que tenía un papel para momentos puntuales y la apuesta por David Navarro, que puede ejercer tanto de base como de escolta, parece claro que Moncho apostará por una rotación de 12, exceptuando quizás la duda de la evolución de Pechacek, jugador con condiciones pero que aún debe dar un salto para aportar al nivel de una liga tan exigente como la ACB.

Pero también hay nombres propios que mencionar. Podríamos hablar de la buena pinta que tiene Matt Thomas en estos inicios (¿habremos encontrado al nuevo Jaycee Carroll?), de la experiencia y talento como pareja base/escolta que hacen Albert Sàbat y David Navarro en su vuelta a Galicia, del gran fichaje que es Nemanja Radovic o de las maneras que apunta Martíns Laksa, pero los dos fichajes estrella de este año ya estaban en la plantilla: Artem Pustovyi y Alberto Corbacho.

Corbacho (foto: Cristina Durán)

El año pasado afirmábamos que la vuelta de Corby era la mejor noticia posible, pero a los cuatro minutos de empezar la liga sucedió la peor posible. Alberto ya ha disputado sus primeros minutos y seguro que poco a poco volverá a ser el mejor especialista en tiro de tres de la competición y el alma del equipo. Además se puede ver muy beneficiado de esa capacidad de anotación del resto de sus compañeros, porque así no sufrirá esas defensas tan duras y obsesivas a la que le sometían los rivales en anteriores temporadas ya que ahora no podrán centrarse en un solo tirador. O Sar está deseando con todas sus fuerzas aplaudir de nuevo a su gran ídolo y vibrar con sus triples.

Artem Pustovy ha promediado en el Eurobasket 15.3 puntos (16º), 6.5 rebotes (13º), 1.7 tapones (2º) y 19.3 de valoración (9º). Siendo claros: con esas estadísticas sería imposible ficharlo para un equipo como Obradoiro ahora mismo. Afortunadamente ya lo habían fichado hace unos años y lo que no tiene nada que ver con la fortuna es que Artem ha llegado a ese nivel gracias a su trabajo duro y a la ayuda de la "Escuela Obradoiro para Hombres Altos", nombre que hemos dado en la página al gran trabajo que realiza con los pívots el cuerpo técnico del equipo santiagués. Si ya el final de la temporada pasada el gigante ucraniano dio un rendimiento muy bueno, se espera aún más de él para este año.

Pustovyi (FIBA)

LA PLANTILLA AL COMPLETO. PUESTO A PUESTO, NOMBRE A NOMBRE:

BASES: ALBERT SÀBAT, PEPE POZAS Y DAVID NAVARRO (OCASIONALMENTE)

-Albert Sàbat (32 años/1.80)

Sàbat (foto: Jorge González Marqués)

Monbus Obradoiro ha conseguido fichar al base que quería. Desde que se supo la marcha de Mickey McConnell, en O Sar tenían claro que querían que su base titular fuera Sàbat. Es posible que muchos echen de menos a Mickey, que realizó una gran temporada en su único año en el Obra y fue decisivo en los momentos claves, pero Albert deja contento a casi todo el mundo. Jugador que pega mucho en la filosofía del club: trabajador, disciplinado y entregado en la cancha. Además es un currante que ha llegado a la ACB después de ganarse el pan en las ligas LEB y por eso sabe apreciar donde está y el esfuerzo que hace falta para mantenerse. Además de su calidad y pasión, es mejor tirador de tres que el bueno de McConnell por lo que cuadra perfectamente en la filosofía de francotiradores de este nuevo Obra.

-Pepe Pozas (25 años/1.82)

Pozas (foto: Jorge González Marqués)

En el análisis del año pasado hablábamos de su mejora constante, pero la temporada 16/17 no fue buena para él. Pozas se vio mermado por problemas físicos en su tobillo y aunque se desfondaba en defensa cada minuto que pasaba en la cancha, su juego en la cancha se veía afectado al no estar en plenitud de condiciones. Esperemos que este año si pueda estar al cien por cien y volvamos a ver al jugador que tan buenos partidos hizo en la temporada 15/16.

VALORACIÓN SOLOBASKET: GENERAL 6,5- EQUIPO 9

En este análisis damos dos puntuaciones: la general, que se basa en la puntuación que creemos desde Solobasket entre los bases de las plantillas de la Liga, y la del equipo, que se basa en la puntuación dentro de las opciones económicas del club. Por lo tanto en comparación con los equipos de la liga creemos que los bases de Obradoiro puntúan un bien alto o notable bajo, dentro de las posibilidades de los compostelanos creemos que su puntuación es sobresaliente ya que por primera vez en los últimos años disponen de dos jugadores de mucho talento y experiencia con la incorporación de David Navarro y Albert Sàbat, sumados a un perro de presa defensivo como Pepe Pozas. La figura de Navarro es clave en esta puntuación, ya que aunque lo analizaremos como escolta, puede ejercer de base sin problemas, como ha hecho otras veces en su carrera y algunos minutos en esta pretemporada. De hecho si Pozas sigue aquejado de problemas físicos, David podría pasar más minutos de segundo base que de escolta.

ESCOLTAS Y ALEROS: ALBERTO CORBACHO, DAVID NAVARRO, MATT THOMAS, EIMANTAS BENDZIUS Y MARTINS LAKSA

-Alberto Corbacho (32 años/2.00)

Alberto Corbacho

Por desgracia volvemos al análisis de la temporada anterior. Corby volvía a O Sar con toda la ilusión del mundo y una desgraciada lesión lo dejó sin disputar la temporada entera. Al igual que el año pasado venía con todas las ganas posibles para demostrar que hubiera merecido más minutos en su año en Baskonia, en este vendrá con las ansias de no haber podido hacer lo que más le gusta durante tanto tiempo: meter triple tras triple. El único punto a variar del segundo regreso de la gran estrella, es la configuración de la plantilla. El año pasado venía a ser la referencia absoluta en el tiro de tres y la anotación exterior, pero esta temporada estará muy bien acompañado. La capacidad de tiro de Thomas, Bendzius, Laksa y Navarro provocará que no sea el único referente y que las defensas no se puedan centrar tanto en él, por lo que puede que tenga más tiros liberados que nunca.

-David Navarro (34 años/1.92)

David Navarro (foto: Jorge González Marqués)

Fichaje muy en el estilo de Sàbat, ya que también se trata de un jugador con mucha carrera en las LEB, en las que fue dominador absoluto varias temporadas, y que se ha forjado su posición a base de trabajo y esfuerzo. Además aporta una figura que no tenía el Obra desde hace mucho: un escolta que puede jugar de base perfectamente. Sus fundamentos, experiencia y capacidad de tiro le harán ser un jugador fundamental tanto en un puesto como en otro y vendrá con ganas de reivindicarse tras perder protagonismo en un gran Morabanc Andorra.

-Matt Thomas (22 años/1.96)

Mat Thomas (foto: Jorge González Marqués)

El rookie de todos los años. Si hay un equipo en la Liga Endesa que apuesta continuamente por los jugadores recién salidos de la NCAA es el Obra. Ha tenido grandísimos aciertos como Mike Muscala y, en menor medida, Robbie Hummel, y también casos menos afortunados como Tyler Hawks y otros. Es cierto que la tendencia ha sido a que los mejores aciertos hayan sido en los interiores y que los aleros y escoltas no han solido pasar de jugadores de rotación. Hasta se puede decir, que a pesar de sus buenos momentos en las ligas de verano, Matt parecía que podía venir a ser el quinto exterior, pero las sensaciones que está dejando en pretemporada son fantásticas. Ha sido el máximo anotador del equipo con 15.3 puntos por partido. Para quien creía que era solo un especialista en el tiro de tres, ha mostrado muchas más armas en ataque como un buen tiro a media distancia, tanto tras finta y bote, como recibiendo y tirando, y hasta capacidad de penetración. Es cierto que las anotaciones en los amistosos no son fiables, pero Thomas apunta a que puede ser una de las revelaciones de esta temporada. Por físico y características recuerda un poco a un joven Jaycee Carroll, pero solo el tiempo dirá si se adapta al duro baloncesto europeo.

-Eimantas Bendzius (27 años/2.03)

Eimantas Bendzius, MVP en Andorra (ACB Photo/I.Martín)

El lituano ha ido creciendo en sus dos temporadas en Santiago hasta el punto de ser internacional con su país en este pasado Eurobasket. Es cierto que su aportación fue testimonial, pero es que hablamos de Lituania, donde los aleros de calidad abundan. Sigue pecando de cierta irregularidad en su juego, pero ya esta temporada ya fue uno de los líderes del equipo, dando el callo en los momentos que su equipo lo necesitaba y con grandes actuaciones puntuales. Si consigue ser regular en su juego, el puesto de tres alto de los compostelanos estará perfectamente cubierto. Su aportación en el rebote, su capacidad de postear y sus rachas de tiro de tres serán claves.

-Martins Laksa (26 años/2.00)

Martinas Laksa (foto: Jorge González Marqués)

Otra vez José Luis Mateo ha buscado en ligas menos conocidas para traerse un jugador fuera del radar de otros equipos. En este caso se trata de la liga letona y de un alero que no jugado nunca fuera de su país. Laksa tiene muy buenas condiciones: un buen tirador, dotado de un gran físico y con versatilidad para ocupar las dos posiciones exteriores. Las dudas pueden ser de su adaptación a la Liga Endesa. El los partidos de pretemporada ha mostrado capacidad de aportar al equipo y su buena mano de tres, pero ha estado discreto. De momento, Matt Thomas parece llevarle claramente la delantera y que Martins ocuparía el puesto de 5º alero del equipo cuando Corbacho recuperara ritmo, pero habrá que ver su desarrollo y que es capaz de aportar cuando su adaptación sea plena. En cualquier caso es un lujo para un equipo como el Obra el hecho de contar con un quinto exterior de esta categoría, lo que permitiría a David Navarro jugar minutos como base ya que habría 4 jugadores de garantías en las alas.

VALORACIÓN SOLOBASKET: GENERAL 7,5- EQUIPO 10

Otorgamos el 10 en la valoración en relación a las posibilidades del equipo. Es cierto que falta por ver la adaptación de Laksa y Thomas y por comprobar la recuperación de Corbacho, pero a priori nos cuesta creer que, dentro de su presupuesto, Monbus Obradoiro pudiera tener un mejor quinteto de aleros y más complementarios: Navarro aporta dirección y penetración, Thomas tiro desde todas las posiciones, Corbacho es uno de los mejores especialistas en el tiro de tres, Bendzius experiencia, rebote y juego al poste, y Laksa físico y calidad. Y todos con buena mano de tres para formar una auténtica batería de francotiradores. El 8 dentro de la valoración general puede ser más dudoso, ya que hay mucha calidad en la Liga Endesa en puestos exteriores y que hasta empezar la competición oficial estas valoraciones no dejan de ser apuestas, pero la posición de aleros y escoltas, estando las otras muy bien cubiertas, es el punto fuerte del equipo en cuanto a posiciones.

ALA-PÍVOTS/PÍVOTS: NACHO LLOVET, NEMANJA RADOVIC, BENJAMIN SIMONS, ARTEM PUSTOVYI Y ADAM PECHACEK

-Nacho Llovet (26 años/2.02)

Nacho Llovet (foto: Jorge González Marqués)

En el análisis de la temporada anterior decíamos que, a pesar de su juventud, por carácter y experiencia, el canterano de la Penya se convertiría pronto en uno de los líderes del vestuario. Dicho y hecho. No hay más que ver las presentaciones del equipo para darse cuenta de ello. Su ascendencia en el grupo es indudable y cuando está en cancha da ejemplo con su entrega y trabajo duro. Un jugador noble pero duro, de los si quieres anotarle sabes que tendrás que pasar por encima de un muro. Y además sigue mejorando su efectividad tanto al poste como en el tiro de tres. Todas estas virtudes le llevaron a la preselección y podría ser uno de los jugadores claves de las famosas y temidas ventanas. Además su entendimiento con el nuevo fichaje, Nemanja Radovic, ha sido instantáneo. Será una pareja que jugará muchos minutos juntos.

-Nemanja Radovic (25 años/2.08)

Nemanja Radovic (foto: Jorge González Marqués)

Es el fichaje estrella del equipo en posiciones interiores. Tendrá un papel parecido al de Whittington, jugando de 4 o de 5 bajo, según con quien haga pareja. Esa capacidad de combinarse con cualquiera de sus compañeros del juego interior es una de sus virtudes. Jugador trabajador y duro, pero con mucho talento en movimientos cerca del aro y buena mano desde el exterior. En pretemporada lo hemos visto la mayor parte del tiempo compartiendo pista con Llovet y han demostrado un gran entendimiento, pero la afición compostelana está deseando comprobar que tal funciona la pareja Radovic-Pustovyi. Está un punto por debajo en tiro exterior y en capacidad atlética de Whittington, pero aportar más experiencia y conocimiento del juego. El cuerpo técnico de Obradoiro lo valora como un jugador con capacidad de mejora, después de cierto estancamiento en sus últimos tiempos en Murcia, producto de la acumulación de jugadores en su puesto. En Santiago tendrá mayor responsabilidad que en el conjunto pimentonero.

-Benjamin Simons (26 años/2.03)

Benjamin Simons (foto: Jorge González Marqués)

El americano ha sido el fichaje más sorprendente y posiblemente el que más dudas genera. En palabras del propio Mateo, se ha fichado a un alero para ejercer de cuatro especialista en el tiro exterior. Redunda en la idea general del equipo de juntar muchos jugadores con capaz de tirar de tres, pero quizás se esperaba el fichaje de un jugador de mayor entidad y más interior. En sus primeros partidos esas dudas aumentaron dada su escasa aportación al juego, pero después ya ha mostrado esa capacidad de abrir el campo superando la decena de puntos en dos amistosos. Está ante una gran oportunidad para demostrar que es un jugador válido para ligas de mayor entidad que en las que había jugado hasta ahora.

-Artem Pustovyi (25 años/2.18)

Artem Pustovyi, a punto de hundir la bola (Foto: Luis Fernando Boo).

El gigante ucraniano es el jugador que genera más expectativas tras su temporada pasada y su espectacular Eurobasket. Con la salida de Whittington y Rosco Allen tendrá mucho más protagonismo ofensivo. Sus armas son su velocidad, muy grande para un jugador de su altura, su finalización cerca del aro y un muy efectivo tiro de cuatro metros. Su capacidad de intimidación está fuera de toda duda y estará entre los máximos taponadores de la temporada. Se espera una gran temporada de él, aunque no se le debe pedir más cosas que aquellas para las que está más dotado, y quizás el único pero, es que aún tiene que mejorar su concentración para no cargarse de faltas. Esto será muy importante ya que es el único 5 puro del equipo a la espera de la recuperación de Bachyinski y de ver si entra en el equipo o no.

-Adam Pechacek (22 años/2.07)

Adam Pechacek (foto: Jorge González Marqués)

El checo puede ser otro caso Pustovyi. Jugador fichado para muchos años, con muy buenas condiciones y del que se espera que con trabajo y esfuerzo se vaya convirtiendo en un jugador de élite. Aún tiene mucho por mejorar, pero cada vez que pisa la cancha se emplea con energía y dureza. Uno de sus principales problemas es tiene un gran físico para ser un cuatro, pero se queda algo más justo para el cinco, y es donde probablemente juegue la mayoría de los minutos. Habrá que estar atento a su evolución durante la temporada.

-Jordan Bachynski (27 años/2.18)

Jordan Bachynski llega a Santiago (Monbus Obradiro)

No lo analizamos dentro del resto de los interiores puesto que se trata de una incorporación a prueba mientras se recupera de una lesión y luego deberá demostrar que puede tener cabida dentro de la plantilla. Como define Mateo, tras su lesión "probaremos su capacidad para ayudar al equipo con su tamaño, su mano izquierda en el poste o su capacidad de rebote e intimidación". De confirmarse su contratación dotaría al equipo de dos torres para ocupar la zona.

VALORACIÓN SOLOBASKET: GENERAL 6,5- EQUIPO 8

La valoración en estas posiciones es buena por la seguridad que dan Llovet, Radovic y Pustovyi, pero no sobresaliente por las dudas que generan Pechacek y Simons. La afición y la prensa local estaba muy contenta con la construcción del equipo pero se quedó algo más fría con el fichaje que cerraba la plantilla, tanto por el hecho de que muchos apostaban por otro tipo de jugador más interior y porque posiblemente creyeran en un fichaje tipo Whittington, de mayor entidad y que le compitiera la titularidad a Radovic y Pustovyi. Pero hay que decir que si Moncho y Mateo han fichado a un alero para jugar de cuatro es porque tenían claro que querían un especialista para esa posición y que la realidad económica del equipo no permite traerse un Whittington todos los años, sobre todo si tenemos en cuenta el esfuerzo que se ha hecho por traer a Sàbat, Navarro y Radovic. También queda por saber que sucederá con el caso Bachynski cuando se recupere y si entrara en la plantilla por algún otro jugador. Si fuera por Simons dada la condición de extracomunitarios de los dos, la configuración de la unidad interior cambiaría por completo al contar con dos torres pero sin especialista en el tiro de tres.

OBJETIVOS Y VALORACIÓN PLANTILLA SOLOBASKET: GENERAL 6,5-EQUIPO 9

El año pasado definíamos el objetivo como "la permanencia y algo más" y este año será "la permanencia y algo más" y probablemente los años venideros será "la permanencia y algo más". Esa es la realidad de este equipo, pero que no suenee a algo poco importante. Para una ciudad del tamaño de Santiago y un equipo de la realidad económica del Obradoiro, mantenerse año tras añó entre la élite del baloncesto español es un éxito mayúsculo y que la afición, que llena O Sar año tras año, sabe apreciar sin ninguna duda. Para muestra solo hay que ver la comunión entre equipo y seguidores, y la espectacular celebración de la temporada pasada cuando se consiguió la permanencia. Pero a su vez, siempre mantenemos ese "algo más" porque con el trabajo y esfuerzo asegurados de todos los que pertenecen al club, como ya ha pasado otras temporadas, por ejemplo la clasificación para playoffs, si se acierta con los fichajes, acompaña la suerte y la conjunción del equipo sale bien, se pueden alcanzar objetivos mayores. Las sensaciones son muy buenas en esta pretemporada, pero también lo eran el año pasado y en cuatro minutos se empezó a torcer todo y siguió así el resto del año con la innumerable cantidad de lesiones. Por eso, el principal deseo de este año es que haya salud, porque dinero ya sabemos que no, y el amor está asegurado.