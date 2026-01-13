Encontrar perfiles que encajen en las necesidades de los equipos de la Liga Endesa se convierte en una tarea cada vez más compleja conforme avanza la temporada y el calendario se adentra en el primer mes de 2026. No obstante, explorar mercados secundarios y fijar la atención en clubes sin compromiso en competiciones europeas sigue siendo una vía eficaz para detectar oportunidades interesantes. En ese contexto emerge la figura del tercer máximo anotador de la Betclic Élite francesa, un jugador que podría ver con buenos ojos un cambio de escenario para afrontar con mayor ambición el tramo decisivo del curso.

¿Quién es Landers Nolley II?

En el ecuador de la temporada 2025-26, Mike James y Nadir Hifi encabezan la clasificación de máximos anotadores de la liga francesa, pero justo por detrás aparece el nombre de Landers Nolley II. El exterior estadounidense promedia 19,8 puntos por partido, números que le sitúan como el tercer máximo anotador de la competición y la principal referencia ofensiva del SLUC Nancy, actualmente undécimo clasificado con un balance de 6-9.

Pour la deuxième fois cette saison Landers Nolley II est élu MVP du mois 👑



C’est vous qui avez votez pour élire Landers nancéien du mois de décembre à 34% !#GoSLUC pic.twitter.com/nm8w7cWZwC — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) January 8, 2026

Formado a nivel universitario en programas de prestigio como Virginia Tech, Memphis y Cincinnati —actual destino de Baba Miller—, Landers Nolley II inició su carrera profesional en la NBA G League antes de vivir una primera experiencia internacional en los Marinos de Anzoátegui de Venezuela. En julio de 2024 dio el salto a Europa firmando por el Aris, con un posterior paso por la liga de Taiwán, hasta recalar definitivamente en el SLUC Nancy de la LNB Pro A el 14 de julio. Además de su capacidad anotadora, el estadounidense ha ampliado su impacto en el juego aportando 4,1 rebotes y 5 asistencias por encuentro.

Unos números que sitúan al combo exterior —con capacidad también para actuar como alero— como una opción atractiva para reforzar de inmediato a varios equipos de la Liga Endesa. No obstante, su rendimiento y versatilidad también le abren la puerta a valorar, a medio plazo, un salto a un proyecto más ambicioso o a otra liga de mayor escaparate, incluyendo una segunda experiencia en competición europea. Un escenario que ya conoce, tras su paso por el Aris la pasada temporada en la Eurocup, donde firmó promedios de 11,5 puntos, 3,7 rebotes y 3 asistencias por encuentro.

Landers Nolley II with the pullup J 🔥 pic.twitter.com/OwaW71TzdC — Birmingham Squadron (@GleagueSquadron) March 22, 2024

¿Encajaría en Liga Endesa?

Un escolta-alero de dos metros que suma un talento ofensivo descomunal y un instinto anotador de primer nivel. Capaz de generar su propio tiro, poner el balón en el suelo y elevarse con defensores encima, Landers Nolley II reúne muchas de las virtudes que buscan los equipos de la Liga Endesa para reforzar el perímetro. Su impacto no ha pasado desapercibido en Francia, donde ha sido elegido MVP del mes en dos ocasiones, confirmando una regularidad y una capacidad para decidir partidos poco comunes.

Considerado uno de los mejores tiradores de la NBA G League con Birmingham Squadron en el pasado, Nolley es, sin embargo, mucho más que una amenaza exterior. Su buen toque cerca del aro, la efectividad desde media distancia y su lectura en situaciones de uno contra uno le convierten en un perfil completo, capaz de aportar puntos de múltiples formas y adaptarse a distintos contextos tácticos dentro del baloncesto europeo.