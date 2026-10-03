Sin espacio para el cerrojo: por qué la Liga Endesa 2026-27 se juega a velocidad de crucero

El arranque de la Liga Endesa 2026-27 confirma una tendencia que dejó de ser anécdota en la pretemporada: el baloncesto español se juega a más revoluciones que nunca. Encuentros que superan holgadamente los 85 y 90 puntos, posesiones que raras veces agotan el reloj y un volumen de lanzamientos exteriores sin precedentes marcan la pauta en las primeras jornadas. Las defensas de ajuste estático que consagraron a la ACB como la competición más rigurosa de Europa pierden peso ante esquemas volcados en la transición rápida, el tiro tras bote y la velocidad de ejecución.

Del control en el juego estático a la dictadura de las 80 posesiones

El volumen de juego en la ACB ha sufrido una transformación cuantitativa. Los cuerpos técnicos han integrado la analítica avanzada para priorizar el número de tiros por minuto sobre el control estricto de la pérdida. Buscar el triple en los primeros seis segundos de posesión y atacar la pintura antes de que el rival ordene sus ayudas defensivas ya no es un recurso exclusivo de minutos finales, sino la premisa inicial en las pizarras tácticas de los parquets españoles. Esta apuesta por el pace and space busca explotar el perfil de los exteriores importados este verano, pero también responde al objetivo de ofrecer un producto visualmente más dinámico al espectador.

¿Talento en ataque o deficiencia en los balances del inicio de curso?

Esta subida en los marcadores exige un análisis riguroso sobre la solidez real de los proyectos. Las altas cifras anotadoras no se explican únicamente por un salto de calidad en los jugadores; coinciden también con desajustes propios del mes de octubre. La falta de acople en las rotaciones defensivas, los balances tardíos tras tiro errado y la carga física de las primeras semanas facilitan canastas con un alto porcentaje. Sostener ritmos por encima de las 78 posesiones por partido implica un desgaste que pondrá a prueba la profundidad de las plantillas en cuanto comiencen las jornadas dobles de Euroliga y Eurocup.

Comparativa: El cambio de paradigma táctico en la ACB

Parámetro Táctico ACB Tradicional (Modelo Control) Liga Endesa 2026-27 (Modelo ‘Pace & Space’) Promedio de Posesiones/Partido 68 – 72 posesiones 78 – 83 posesiones Uso del Lanzamiento Exterior Prioridad tras circulación interior Transición directa y tiro en primeros 6 segundos Estructura Defensiva Ayudas sobre balón y colapso de zona Presión a toda pista y cambios automáticos (Switch) Puntuación Media Promedio 74 – 79 puntos por equipo 86 – 92 puntos por equipo

La delgada línea entre el espectáculo y la pérdida del rigor defensivo

El debate de fondo afecta a la naturaleza competitiva del baloncesto español. La Liga Endesa ha construido su prestigio internacional como la segunda mejor competición del planeta sobre la riqueza táctica, la dureza física y la lectura de partido en marcadores apretados. Convertir la competición en un intercambio constante de canastas sin oposición en el poste bajo reduce la brecha de estilo con la G-League o la NBA. El reto para los banquillos en esta temporada 2026-27 no consiste solo en sostener la anotación, sino en demostrar que en el baloncesto europeo los títulos se siguen decidiendo en la capacidad para cerrar el rebote y defender cuando el balón quema en el último cuarto.