La baja del crack de Joventut convierte a un canterano del Real Madrid en la principal arma en ACB

Joventut Badalona y MoraBanc Andorra afrontan la segunda jornada de la Liga Endesa con el mismo objetivo: estrenar su casillero de victorias después de comenzar la competición con derrota. La Penya cayó en Lugo en un partido marcado por sus problemas defensivos, mientras que los andorranos tampoco pudieron sacar adelante su estreno. En el Olímpic, los de Dani Miret tendrán la oportunidad de reaccionar ante su afición, con un jugador cedido por el Real Madrid que ha comenzado su etapa en Badalona con muy buenas sensaciones y que puede ser clave en este fin de semana ACB.

Joventut Badalona espera que Eli Ndiaye sea su arma contra el MoraBanc Andorra

Eli Ndiaye está llamado a dar un paso al frente en el Joventut Badalona, especialmente después de un estreno liguero en el que el equipo encajó 110 puntos ante el Río Breogán. El ala-pívot, que destaca por su capacidad defensiva y su físico, puede convertirse en una pieza importante para corregir uno de los principales problemas mostrados en Lugo y dar mayor consistencia al conjunto de Dani Miret.

Además, la ausencia de Ante Tomic aumenta las opciones de que Ndiaye tenga un mayor protagonismo frente al MoraBanc Andorra. El interior deberá asumir más responsabilidades en la pintura y tendrá delante a un rival físico con rivales como Pustovyi, un viejo conocido en el Olímpic, por lo que su aportación defensiva y su capacidad para cerrar el rebote pueden ser determinantes.

Eli Ndiaye encuentra su sitio en el Joventut Badalona

Eli Ndiaye ha aterrizado con buen pie en Badalona. El ala-pívot llegó al Joventut después de un verano especialmente intenso, en el que disputó la Summer League de Las Vegas con los Atlanta Hawks y estuvo a punto de fichar por el Valencia Basket antes de que el Real Madrid decidiera retenerlo usando el derecho de tanteo en el mercado ACB, y posteriormente cederlo al conjunto verdinegro.

En una entrevista concedida a ‘ARA‘, el canterano madridista ha reconocido que no esperaba terminar en Badalona, pero que ha encontrado un entorno ideal para seguir creciendo junto a figuras importantes del baloncesto como Ricky Rubio, Ante Tomic o Nico Laprovittola. El jugador dejó claras sus ambiciones para esta nueva etapa: “Creo que en la Penya puedo mejorar y crecer, dar un paso adelante en mi carrera deportiva”.