La gran incógnita del Joventut Badalona: ¿cuándo volverá Ante Tomic?

La Penya ya tiene la mirada puesta en la Supercopa Endesa, que disputará este fin de semana como local en el Olímpic, después de cerrar su participación en la Lliga Catalana con un balance de 1-1. Entre las noticias positivas destaca el regreso de Kraag a la dinámica de Dani Miret tras superar sus problemas físicos, aunque en Badalona sigue abierta una incógnita mucho más importante: ¿cuándo podrá volver Ante Tomic a las pistas?

La recuperación de Ante Tomic sigue por buen camino

Elemento absolutamente diferencial en el sistema de Dani Miret, Ante Tomic cerró la pasada temporada con unos promedios de 12,7 puntos y seis rebotes por partido en la Liga Endesa. Sin embargo, el pívot croata solo pudo disputar 23 encuentros y su última aparición se remonta al 29 de marzo, ante el Dreamland Gran Canaria, cuando tuvo que retirarse de la pista apenas dos minutos después de saltar a ella por unos problemas musculares.

A sus 39 años, Tomic no estará disponible para el inicio de la temporada oficial. Según informa Xavi Ballesteros en Esports BDN, la recuperación del pívot croata avanza por buen camino y las sensaciones son positivas, aunque su regreso a las pistas no se espera hasta el mes de noviembre. En el caso de un jugador tan determinante para la Penya, el objetivo pasa por no asumir riesgos y garantizar que vuelva en plenitud de condiciones para recuperar su papel de pieza clave en el engranaje verdinegro, tanto en la Liga Endesa como en Europa.

No más fichajes en Joventut Badalona

Eli John Ndiaye llegó hace apenas unos días a Badalona y ya tuvo sus primeros minutos con la Penya. El pívot, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, debutó en la Lliga Catalana frente al FIATC Girona, convirtiéndose en un refuerzo importante para apuntalar la pintura verdinegra. A priori, no se esperan más incorporaciones en este inicio de la temporada oficial 2026-27, por lo que la rotación interior quedará en manos de Sulejmanovic, Cheatham, Birgander y el propio Ndiaye, a la espera del regreso de Ante Tomic.