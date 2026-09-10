La Lliga Catalana destapa la gran urgencia del Joventut

El Joventut Badalona ha comenzado oficialmente el curso con la disputa en Tarragona de la Lliga Catalana, aunque lo ha hecho con una ajustada derrota ante el Ilerna Lleida (84-89). Un encuentro que confirmó las palabras de Dani Miret durante el Media Day: el conjunto verd-i-negre llega aproximadamente una semana por detrás en su preparación respecto a algunos de sus rivales.

Joventut Badalona en busca de un nuevo fichaje

Más allá del resultado, el partido también dejó al descubierto una carencia evidente que el Joventut deberá subsanar cuanto antes, especialmente si quiere afrontar con garantías la Supercopa Endesa y, posteriormente, el inicio de la Liga Endesa y la Basketball Champions League. La necesidad de incorporar un pívot se presenta como una de las principales prioridades de la plantilla.

🟩⬛️ Derrota en un final ajustat a Tarragona



👉 L’ASISA Joventut perd el primer partit de la Lliga Catalana contra l’iLERNA Lleida (89-84)



🔗 La crònica: https://t.co/8pdKezDsVY#CityOfBadalona #ASISAJoventut pic.twitter.com/KuNOfGNfv4 — Club Joventut Badalona (@Penya1930) September 9, 2026

Así lo confirmó el propio Dani Miret el pasado martes durante la rueda de prensa: “Esperamos incorporar a alguien para reforzar la profundidad del equipo”. Una necesidad que cobra todavía más sentido teniendo en cuenta que Ante Tomic progresa adecuadamente en su recuperación, pero su regreso a las pistas no será inmediato. De este modo, Simon Birgander es actualmente el único pívot disponible en la plantilla de la Penya, y ante el Ilerna Lleida respondió con 10 puntos.

Mercado complicado

Jordi Martí trabaja desde hace semanas en la posible incorporación de una nueva pieza al roster de Dani Miret, con el objetivo de encontrar un perfil que pueda reforzar una pintura actualmente muy corta de efectivos. El técnico verd-i-negro debe repartir minutos entre dos posiciones interiores con Simon Birgander, Emir Sulejmanovic y Kwan Cheatham como principales alternativas, una rotación todavía más limitada por la ausencia de Kraag, un jugador que también podría ejercer puntualmente como cuatro.

No hay demasiadas opciones disponibles en estos momentos en el mercado, aunque en las oficinas de Badalona no se descartan alternativas para reforzar el juego interior. Eso sí, cualquier incorporación deberá ajustarse al presupuesto establecido para la confección de la plantilla, después de un verano en el que el Joventut ha cerrado hasta seis fichajes, además de la cesión de Yannick Kraag procedente de Dubai.