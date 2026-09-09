¿Refuerzo Euroliga? El fichaje de Força Lleida y su cláusula dan de qué hablar

El mercado de fichajes ACB está dejando titulares constantes. Los equipos de la competición se han reforzado y son varias las piezas que empiezan a despuntar ya en pretemporada. El curso es muy largo y no sería la primera vez que una estrella de pretemporada se apaga. Sin embargo, aun así, el refuerzo de Força Lleida apunta alto.

En el Força Lleida ya se está hablando de cláusulas de salida

Força Lleida tan solo ha disputado dos encuentros tras el mercado de fichajes. Los catalanes se encuentran en plena puesta a punto dejando muy buenas sensaciones. Pasaron por encima de Ratiopharm Ulm y ganaron a un Bàsquet Manresa superando los 100 puntos. El buen momento del equipo tiene nombres propios, Darius McGhee y Zacharie Perrin. Sin embargo, uno de ellos podría durarles poco.

Uno de los temas de conversación en la ACB en lo que al mercado de fichajes de Força Lleida se refiere es la situación de Zacharie Perrin. El jugador francés está tirando la puerta abajo con sus actuaciones y, más allá de números, que son espectaculares, las sensaciones son de jugador de otro nivel. Tanto es así, que muchos ya lo vinculan con un posible futuro Euroliga. El periodista Álex Reyes ha informado que el ala-pívot tiene cláusula de salida tanto a final de curso como a media campaña.

¿Quién es Zacharie Perrin?

La estrella del mercado de fichajes de Força Lleida en ACB es un perfil muy particular. Él es un interior atípico porque, si bien es móvil, como los pívots modernos, no es un gran lanzador exterior. Se podría decir que el francés es un cuatro ‘old school’ o un cinco ‘new age’. Más allá del rendimiento actual, una de las circunstancias que más han hecho que su nombre esté en el candelero es su edad y es que aún tiene 22 años.

A pesar de que quizás para el público ACB el nuevo jugador de Força Lleida en el mercado de fichajes pueda ser desconocido, es un jugador que viene haciéndose paso. Su último curso en Eurocup fue excelso y muchos le situaron entre los nombres propios de la competición junto a Malachi Flynn, Daron Fatts Russell o Both Gach, que han tenido también ofertas importantes este verano. Força Lleida estuvo más listo que nadie y se llevó a un perfil más que cotizado, pero por contra podría durarle poco.